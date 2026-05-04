Norton: De la protección individual al ecosistema empresarial

Durante años, la conversación sobre ciberseguridad entre usuarios y pequeños empresarios en América Latina giró en torno a la misma pregunta: ¿ya tienes antivirus?

Hoy, esa pregunta ha quedado obsoleta, afirma Edgar Ordoñez, director de Ventas de Norton para México, porque el perímetro de riesgo de un usuario común abarca canales como llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico y redes sociales, y las amenazas que circulan por ellos se han vuelto significativamente más sofisticadas. Por eso, la demanda se está desplazando hacia soluciones capaces de enfrentar un espectro más amplio de amenazas.

"Ya no es suficiente limitarse a un antivirus tradicional", afirma Ordoñez. "Los usuarios buscan herramientas que protejan distintos puntos de interacción digital", con protección contra vectores como ingeniería social, phishing multicanal y fraude en tiempo real.

Edgar Ordoñez Edgar Ordoñez

En la práctica, las amenazas que afectan a los usuarios en su vida personal son las mismas que pueden comprometer dispositivos y credenciales corporativas. Ahí es donde entra la inteligencia artificial, no solo como una mejora incremental de las soluciones de ciberseguridad, sino como un componente central para anticipar riesgos y proteger identidades, dispositivos y datos en múltiples puntos de interacción.

Por ejemplo, Ordoñez explica que Norton ha desarrollado Norton Scam Protection, una solución impulsada por IA orientada a identificar estafas en tiempo real a través de múltiples canales. La propuesta incluye, además, un asistente llamado Genie, diseñado para que los usuarios puedan analizar situaciones potencialmente riesgosas y recibir orientación concreta sobre posibles fraudes.

La capacidad de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real permite identificar comportamientos anómalos antes de que se materialicen en incidentes, lo que permite que la seguridad se vuelva una capa distribuida, contextual y asistida por IA. "La incorporación de inteligencia artificial ha sido clave para detectar patrones, anticipar riesgos y ofrecer una protección más proactiva frente a amenazas en constante evolución", señala el ejecutivo.

Para Ordoñez, el mercado latinoamericano de ciberseguridad muestra señales de estar madurando. En México, dijo, los criterios de compra han comenzado a desplazarse de buscar el precio más bajo, a fijarse en el nivel y tipo de protección que ofrecen las soluciones. Las herramientas con mayor valor agregado ganan terreno frente a las opciones básicas.

Sin embargo, aún hay una falta de comprensión de lo que implica una protección integral. "Muchas personas siguen asociando la ciberseguridad únicamente con antivirus", reconoce el directivo. Esa brecha, para Norton, representa tanto un desafío como una oportunidad. "Parte del esfuerzo actual está en generar mayor conciencia sobre la necesidad de soluciones más completas", apunta Ordoñez.