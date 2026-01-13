Sandisk renueva su marca para SSD internos

Sandisk anunció que SANDISK Optimus será el nuevo nombre de su familia de SSD internos para gamers, creadores de contenido y profesionales, la cual abarca tres líneas de productos: Optimus, Optimus GX y Optimus GX PRO.

El portafolio cuenta, además, con un nuevo diseño en su embalaje y en los propios productos, “inspirado en el legado pionero de la marca y su incansable enfoque en ofrecer innovación que exceda las expectativas de sus usuarios”, señaló el fabricante.

"La marca SANDISK Optimus redefine lo que significa el rendimiento para las necesidades del consumidor", dijo Heidi Arkinstall, vicepresidenta global de Marca de Consumo y Marketing Digital de Sandisk. “Nuestros productos abarcan múltiples segmentos y, con este cambio, facilitamos que los consumidores encuentren la solución adecuada para sus necesidades".

Las tres líneas de productos que conforman Sandisk Optimus están segmentadas para ayudar a los consumidores a identificar fácilmente el producto que necesitan:

Sandisk Optimus está enfocada en el rendimiento, y ha sido pensada para creadores de contenido que exigen una trabajar de forma más rápida y fluida. Estos discos ofrecen el equilibrio adecuado entre velocidad y costo accesible. Anteriormente, se identificaba como WD Blue (como, por ejemplo, el SSD WD Blue SN5100 NVMe).

Sandisk Optimus GX ha sido diseñada para jugadores que buscan tiempos de carga ultrarrápidos, mayor capacidad y eficiencia energética. Anteriormente se comercializaba como WD_BLACK, como el SSD WD_BLACK SN7100 NVMe, por ejemplo.

Sandisk Optimus GX PRO, buque insignia de la marca, representa el máximo nivel de desempeño. Estos discos están diseñados para desarrolladores, profesionales y jugadores que quieren lo último en tecnología y un rendimiento incomparable, que buscan construir PC preparadas para inteligencia artificial (IA), estaciones de trabajo o PC de alta gama. Combina tecnologías de almacenamiento de vanguardia con la mayor capacidad. Antes se comercializaba también como WD_BLACK, como el SSD NVMe WD_BLACK SN8100.

“Millones de personas en todo el mundo conocen y confían en nuestros discos internos, y la nueva marca SANDISK Optimus encaja perfectamente con la fortaleza de nuestro portafolio de productos", dijo Anil Moolchandani, vicepresidente de Gestión de Producto de Sandisk. "La familia de SSD internos está diseñada para satisfacer las demandas de los flujos de trabajo de los desarrolladores y los entornos de juego para profesionales, gamers y otros creadores por igual", comentó.

Se espera que productos con la marca actualizada lleguen a minoristas de todo el mundo en la primera mitad de 2026.