KIO y Lonestar inauguran la era del centro de datos en el espacio

Muchos crecimos con la frase “El espacio, la frontera final” con la que el Capitán Kirk –de “Star Trek”– nos recordaba que había mucho más fuera de nuestro planeta, pero ahora la industria de los centros de datos parece estar tomando esta frase al pie de la letra con la alianza estratégica entre KIO Data Centers y Lonestar Data Holdings, empresa que ofrece almacenamiento de datos en el espacio.

De acuerdo con cifras ofrecidas por KIO, en 2025, el mercado global de centros de datos está valorado en 269,79 mil millones de dólares y se proyecta que alcance los 584,86 mil millones para 2032, con una tasa de crecimiento anual del 11,7 %. En América Latina, la inversión alcanza los 7.000 millones de dólares, con proyectos destacados en México, Brasil, Chile y Colombia. Querétaro (México), en particular, se ha convertido en un hub tecnológico, con inversiones de 5.000 millones de dólares por parte de AWS y la expansión de KIO con nuevos centros, como el KIO QRO3. Este crecimiento estará impulsado por la explosión de datos generados por inteligencia artificial, los servicios en la nube, el comercio electrónico, la salud digital y los gobiernos que buscan soberanía tecnológica.

El mercado de almacenamiento de datos también está en auge. Los representantes de KIO señalaron que, en 2024, alcanzó un valor de 112,98 mil millones de dólares, y se espera que crezca a una tasa anual compuesta del 14,7 % hasta llegar a 388,21 mil millones en 2034. Este crecimiento está impulsado por la digitalización acelerada, el aumento de dispositivos conectados, la adopción de tecnologías como IoT, IA y aprendizaje automático, así como la necesidad de proteger datos sensibles ante el aumento de ciberataques.

Desde sus sedes en Florida y Texas, Lonestar instala centros de datos en el espacio, específicamente en el punto Lagrange L1, ubicado a más de 320 mil kilómetros de la Tierra. Este punto, gravitacionalmente estable, permite que los satélites permanezcan en una posición fija entre la Tierra y la Luna, ofreciendo una seguridad sin precedentes. “Estamos tomando lo mejor de la seguridad de datos en la Tierra y llevándolo al espacio”, explicó Steve Eisele, presidente de Lonestar.

La alianza con KIO –primera empresa latinoamericana en participar activamente en el almacenamiento de datos en el espacio– convierte a México en la base terrestre de esta arquitectura híbrida, que redefine el concepto de continuidad operativa. Los centros de datos terrestres funcionarán como consulados digitales, conectados de forma segura con embajadas digitales en el espacio. KIO será la estación que recopile y envíe los datos al espacio, funcionando como una “aduana digital”, afirmó Octavio Camarena, CEO de KIO.