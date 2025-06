Pymes usan redes sociales para promoverse, pero luchan para generar ventas

Más de la mitad de las pequeñas empresas en México (54 %) operan principalmente en línea, ya sea a través de sitios web, marketplaces o redes sociales, según la “Encuesta Global de Emprendimiento 2025” de GoDaddy. Este dato subraya una clara transformación en la que los emprendedores adoptan canales digitales para alcanzar a sus clientes, incrementar ventas y mantenerse competitivos en el dinámico mercado actual.

Si bien 29 % de las pequeñas empresas aún operan principalmente desde una ubicación física, poco más de una de cada 10 pymes (12 %) ya dirige su negocio mediante su propio sitio web, afirma la empresa registradora de dominios de internet y de alojamiento web. Adicionalmente, un 41 % basa su operación fundamentalmente en las redes sociales.

Esta tendencia se refleja también en los canales de venta. Aunque el 40 % de las ventas se realizan en persona, un 11 % se concreta a través de tiendas en línea o marketplaces, y otro 39 % vende directamente mediante plataformas de redes sociales.

“Esta combinación de estrategias físicas y digitales demuestra la adaptabilidad de las pequeñas y medianas empresas mexicanas para conectar con sus clientes, ya sea en tienda, en línea o a través de las redes. La habilidad para fusionar distintos métodos evidencia una notable evolución en la agilidad empresarial”, destacan desde GoDaddy.

Para GoDaddy, estos obstáculos revelan que, si bien las redes sociales son cruciales, su manejo efectivo no es sencillo. “Los emprendedores requieren herramientas más inteligentes y un mayor respaldo para transformar la actividad digital en un crecimiento empresarial tangible”, afirmaron.

No obstante, a pesar de su valor indiscutible, los retos son palpables. En la gestión de su presencia digital, muchos emprendedores enfrentan dificultades con el contenido: al 44 % le cuesta generar ideas atractivas y otro 32 % carece del tiempo necesario para crear y publicar con regularidad. Incluso cuando se comparte contenido, traducir la interacción en ventas sigue siendo un obstáculo significativo: el 52 % admite tener problemas para convertir seguidores en clientes, y el 54 % no logra alcanzar a la audiencia correcta.

La necesidad de herramientas inteligentes y soporte de IA

Conforme los emprendedores mexicanos se adentran en el ecosistema digital, muchos identifican qué les facilitaría vender en redes sociales. Más de la mitad (63 %) expresa la necesidad de mejores métodos para alcanzar a su público objetivo, y casi la mitad (51 %) demanda herramientas más simples para la creación y publicación de contenido, lo que evidencia una clara necesidad de soluciones prácticas que optimicen el tiempo.

En este sentido, la IA está empezando a desempeñar un papel importante, especialmente entre los empresarios proactivos. Los que ya utilizan la IA son más propensos a querer una visión más profunda de lo que está funcionando (40 %, frente al 36 % de los no usuarios de IA) y están interesados en contar con más tiempo para comprometerse con los seguidores (32 %, frente al 25 % de los no usuarios de IA). Estas preferencias sugieren que las pequeñas empresas no sólo están experimentando con la IA, sino que buscan un apoyo inteligente y específico que ahorre tiempo y ofrezca resultados.

Sin embargo, 41 % de los encuestados aún no utilizan IA debido a la falta de concientización sobre estas herramientas. "Somos testigos del enorme potencial de los emprendedores y, al mismo tiempo, comprendemos lo complejo que resulta convertir el esfuerzo digital en crecimiento real", señaló Rodrigo Pérez, gerente senior de Marketing Internacional en GoDaddy. Para el ejecutivo, la respuesta es elegir herramientas inteligentes y sencillas “que les ayuden a transformar la interacción en redes sociales en ventas efectivas, sin sobrecargar su jornada laboral".

Pérez resaltó que, a medida que más pequeñas empresas en México migran al entorno en línea, la demanda de herramientas y soporte eficaces seguirá en aumento, por lo que GoDaddy seguirá ofreciendo soluciones intuitivas –como Show In Bio, GoDaddy Studio y GoDaddy Airo– para simplificar la mercadotecnia digital y convertir la interacción en resultados tangibles.