Tecnología phygital, la nueva frontera del retail físico

El retail físico fue históricamente entendido como el último eslabón de la cadena comercial, es decir, el lugar donde ocurría la transacción. Este dinámica está cambiando progresivamente conforme las tiendas empiezan a operar como sistemas inteligentes, donde cada interacción genera datos y cada decisión puede optimizarse en tiempo real.

+DIoT Lab, fundada en Argentina, desarrolla soluciones B2B que integran hardware, software, inteligencia artificial y arquitectura IoT para transformar la operación en tienda. Su propuesta ya funciona en más de 200 locales en 12 países. “Hoy la tienda ya no puede pensarse como un espacio pasivo donde solo ocurren transacciones, sino como una plataforma conectada donde hardware, software, pagos, inventarios y AI trabajan sobre una misma capa”, explica Martín Zuker, CEO y cofundador de la compañía.

Si tradicionalmente los retailers tomaban decisiones a partir de reportes históricos (datos que requerían tiempo, recursos y que muchas veces llegaban tarde), el enfoque phygital propone otra lógica. “Lo que cambia es que dejamos de mirar el pasado para empezar a actuar sobre señales en tiempo real, con mucha más trazabilidad y capacidad de corregir desvíos mientras la operación está ocurriendo”, señala Zuker.

Martín Zuker Martín Zuker

Esto es posible gracias a una arquitectura híbrida que combina procesamiento en el borde –para garantizar baja latencia y resiliencia en tienda– con una capa de nube que centraliza analítica, inteligencia artificial y orquestación.

A diferencia de muchos desarrollos que dependen de múltiples proveedores, I+DIoT Lab apostó desde el inicio por una integración vertical: diseñan su propio hardware, desarrollan firmware, construyen software y gestionan la capa de datos. “Cuando todo está integrado, tenés control real sobre la experiencia, la performance y la confiabilidad de punta a punta. Podés iterar más rápido, hacer mantenimiento remoto, mejorar funciones sin depender de terceros”, explica Zuker.

En entornos físicos complejos (con alto tráfico, múltiples medios de pago y sistemas heredados), esta integración deja de ser un diferencial para convertirse en una condición necesaria. “No es un lujo, es el verdadero valor agregado y es clave para competir globalmente hoy”, agrega.

El desafío de escalar en el mundo físico Operar tecnología en múltiples países y formatos de tienda implica desafíos que van más allá del software. Latencia, conectividad, soporte distribuido, integración con sistemas existentes y adaptación cultural son parte del día a día. “La complejidad no está solo en instalar más equipos, sino en sostener la performance en escenarios reales, donde aparecen muchas más variables que en lo teórico”, afirma Zuker. La respuesta fue diseñar desde el inicio una arquitectura modular, escalable y gobernada centralmente, con monitoreo continuo de hardware y software, alertas automatizadas y el uso de inteligencia artificial para optimizar procesos en tiempo real. Uno de los aportes más relevantes de este tipo de soluciones es la capacidad de capturar y activar datos que antes existían, pero estaban dispersos o invisibles. “En el mundo físico siempre hubo muchísimos datos. El problema es que no se podían ordenar ni usar. Hoy empezamos a capturar información sobre tiempos de espera, flujos, stock, comportamiento de compra, recorridos, respuesta a promociones”, explica Zuker. Lo importante, según comenta, es poder traducir esa información en decisiones concretas: “Mejorar conversión, optimizar surtido, ajustar staffing o impulsar cross-selling en tiempo real”. En este nuevo paradigma, el punto de venta deja de ser solo un lugar de cobro para convertirse en un espacio activo de decisión, tanto para el consumidor como para las empresas. “Las tiendas empiezan a ser lugares donde hay recomendaciones, asistencia, ejecución en tiempo real. La inteligencia artificial va a intervenir en todas esas capas: desde la atención al cliente hasta la precisión operativa”, resalta Zuker.