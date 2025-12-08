Tecnología inteligente redefine el futuro del sistema de salud colombiano

La digitalización del sistema de salud colombiano llegó a un punto de inflexión. La presión por optimizar los servicios, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la trazabilidad de los datos clínicos está impulsando una transformación tecnológica sin precedentes que exige modernizar infraestructuras, integrar sistemas y adoptar nuevas herramientas digitales de manera estratégica.

Según cifras del Ministerio de Salud, el 65 % de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) utilizan algún tipo de sistema de información para la gestión clínica, administrativa o financiera. Sin embargo, el reto no está solo en adoptar tecnologías, sino en conectarlas bajo un mismo lenguaje digital que permita a médicos, pagadores, pacientes, aseguradores y entidades públicas interactuar de manera fluida.

En medio de este avance, expertos de EPAM Systems Inc., la multinacional de ingeniería digital con operaciones en Colombia, aseguran que las herramientas tradicionales de gestión de relaciones con clientes (CRM) han quedado relegadas.

“El CRM ya no puede verse como un elemento más dentro del stack tecnológico, sino como un habilitador estratégico”, señalan. Hoy, estas plataformas funcionan como un centro nervioso donde convergen la analítica, la automatización, la trazabilidad y el cumplimiento normativo.

De acuerdo con estos especialistas, la evolución del CRM en el sector salud responde a tres fuerzas interdependientes:

nuevas expectativas digitales de los profesionales sanitarios,

exigencias regulatorias más estrictas, especialmente en privacidad de datos, y

complejidad creciente de los modelos operativos híbridos y globales.

Al mismo tiempo, destacan que en Colombia y América Latina persiste un desafío estructural: muchos laboratorios, EPS y startups aún operan con sistemas desactualizados, fragmentados o desarrollados hace más de una década. Esta dispersión tecnológica, según precisan, dificulta la colaboración entre áreas críticas –ventas, asuntos médicos, farmacovigilancia– y limita el aprovechamiento de los datos.

Para EPAM Systems Inc., la modernización del CRM permite romper estos silos mediante gestión omnicanal, trazabilidad completa e integración con plataformas de automatización, analítica en tiempo real y motores de inteligencia artificial. Estas capacidades elevan la precisión en la comunicación con profesionales de la salud, reducen errores operativos y fortalecen la confiabilidad en los procesos.

Así las cosas, la tendencia global apunta hacia CRM capaces de anticipar comportamientos, recomendar acciones, personalizar mensajes e incluso integrar información capturada mediante dispositivos médicos o herramientas de voz. A futuro, la frontera entre la interacción comercial, clínica y operativa será cada vez más difusa, habilitando modelos predictivos centrados en el paciente.

Según el Ministerio de Salud, la transformación digital del sector es un objetivo explícito: la interoperabilidad de la historia clínica electrónica y sistemas de información integrados, junto con iniciativas de salud digital, han sido declaradas paso clave para modernizar la atención en el país.

