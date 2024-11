Los peruanos dejaron de ser novatos digitales

Es evidente que el uso de internet en 2024 es parte de lo cotidiano en la vida de la mayoría de los peruanos. De hecho, de acuerdo con Osiptel, regulador de las telecomunicaciones en Perú, ocho de cada 10 ciudadanos están conectados a la web, nueve de cada 10 tienen un teléfono móvil y tres de cada 10 usan banca móvil, según un datos de la consultora Ipsos. Sin embargo, todavía no se puede hablar de que la mayoría de peruanos sean ciudadanos digitales a carta cabal.

Según el Índice el Índice de Actividad Digital (InAD), elaborado por Neurometrics, en alianza con la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, el Perú ha avanzado en el uso de internet y ya dejó el nivel de “novatos digitales” para pasar al de “entusiastas digitales”, alcanzando a los mexicanos, aunque aún dista del nivel “ciudadanos digitales” que impera en España.

Freddy Linares- Torres, director de Neurometrics, explicó que estos indicadores, basados en datos públicos, muestran cómo se está avanzando en actividad digital. Para hablar de ciudadanos digitales, dijo, se requiere realizar una serie de acciones, como utilizar banca por internet o producir contenido, y no simplemente revisar notificaciones de las redes sociales.

La métrica del InAD va del 0 al 1, y da un valor distinto a cada actividad digital medida en encuestas oficiales realizadas a nivel nacional. Para Perú, la fuente fue el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática); para México fue el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía); y para España, el INE (Instituto Nacional de Estadística).

Quienes alcanzan de 0 a 0,17 en el InAD son considerados “novatos digitales” porque solo realizan actividades básicas como comunicarse, entretenerse o googlear. En 2019, antes de la pandemia, el Perú estaba en dicha categoría (0,1085) y se llegó al límite (0,17) en 2023, pasando al 0,1839 en 2024, y migrando así hacia la siguiente categoría, denominada “entusiastas digitales”, que abarca hasta el 0,5.

México (0,3253) ya estaba en el nivel de entusiastas en 2023. Dicho nivel incluye realizar actividades intermedias como capacitarse y comprar en internet. Luego vienen los “ciudadanos digitales”, categoría en la que estaba España (0,5014) en 2023, e incluye alguna actividad avanzada como usar servicios financieros en línea o gestiones públicas como el pago de impuestos. Si la población del país supera el 0,83 son considerados “productores digitales”.

Disparidad regional

Freddy Linares- Torres explicó que, a nivel Perú, existen muchas diferencias en los niveles de uso de internet que están marcadas por el idioma, el desarrollo socioeconómico y la región en la que se vive. Esto permite evaluar los diferentes niveles de acción que se requieren en cada zona. En algunos casos, hará falta un tipo de capacitación, mientras que, en otros, el problema pasará por resolver primero el acceso a la infraestructura.

La actividad digital en las regiones peruanas ha aumentado en términos generales, porque en los dos primeros trimestres del año se tienen 13 regiones en el nivel de entusiastas digitales, mientras que, en el mismo periodo del 2023, solo 10 estaban en dicho nivel. Mientras más se nivele la formación digital en las comunidades más rezagadas, será posible un mayor avance en el índice, comentó.

Lima Provincias (0,2732), Callao (0,2649) y Arequipa (0,2465) obtuvieron los valores más altos, mientras que Apurímac (0,0987), Cajamarca (0,0966) y Puno (0,0881) están entre las que tienen menor actividad digital. Coincidentemente, de acuerdo con los datos que maneja DN Consultores, Lima provincia tiene una penetración alta (30 %) de redes de fibra óptica (FTTH), mientras que Puno está muy rezagado (7 %) y solo supera a la región de Amazonas (6 %).

Esta concordancia entre ambos estudios permite inducir que un factor clave para reducir la brecha digital peruana pasa por el despliegue de infraestructura, pero no es el único. Como bien ha advertido en diversas ocasiones Carlos Huamán, director de DN Consultores, se requiere una política integral, propiciada por el Estado, que motive el uso de medios digitales en la población.

La última “Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones” (Erestel), publicada por Osiptel, con datos al cierre del 2023, ya advertía que, de los 6,6 millones de peruanos que no tenían contratado el servicio de internet, 9,3 % no tenían servicio de internet fijo porque el servicio no llegaba a su localidad. En el caso de los móviles, la cifra llegaba al 19,9 %.

La brecha de uso es mayor que la brecha de acceso, pero no deja de ser evidente que se necesita trabajar sobre ambos aspectos –la formación en digitalización y el despliegue de redes fijas y móviles– para llegar a la meta que se ha trazado el Perú para el 2030, comentó Linares-Torres. El análisis desagregado de este índice es clave para el diseño de programas y hojas de ruta por aplicar en cada distrito y región del país, con miras a soluciones eficientes, apuntó el experto.