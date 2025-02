Nueve de cada 10 docentes peruanos desea aprender a usar la IA

Casi el 90 % de los docentes en Perú está muy interesado en aprender a usar nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial (IA), y un 40 % de los maestros peruanos considera que el uso de la IA tendrá un impacto muy positivo en la educación, según encontró un estudio realizado por Neurometrics, con la colaboración del centro de educación Edured.

La investigación, basada en una encuesta aplicada a más de mil docentes de educación básica y técnico-productiva a nivel nacional, destaca la importancia que le dan los maestros al uso de la tecnología en la educación, señalando que su adopción puede transformar el aprendizaje y reducir costos. Sin embargo, también resalta las desigualdades en el acceso a internet y equipos tecnológicos, especialmente entre los docentes de Lima, la capital, y los de otras regiones de la sierra y la selva del país.

Según el informe, la mitad de los docentes reconoce que hay desafíos persistentes en su quehacer que limitan el uso de las diversas herramientas digitales de forma amplia. “Los dos con más menciones fueron la conectividad y la disponibilidad de equipos. Son una realidad, las brechas existentes en infraestructura física, y esto también se hace evidente en lo digital”, acotó Freddy Linares, director de Neurometrics.

Los maestros expresan valorar altamente el uso de la tecnología en la educación, y muestran un gran interés en una capacitación continua que les permita aprender sobre nuevas herramientas. De hecho, el 92 % de los docentes ha usado alguna herramienta digital para la enseñanza; el 42 % considera que el uso de estas herramientas digitales mejora la comprensión de los temas; y el 58 % cree que la capacitación y formación continua tienen un impacto muy significativo en la calidad educativa.

A pesar de los desafíos en conectividad y equipos obsoletos, los docentes reconocen que les permiten mejorar la participación y el desempeño de los estudiantes. “No solo hay predisposición por aprender, sino también experiencia en uso de otras herramientas, lo cual facilita mucho la integración de nuevas alternativas en el aula. Esto no quita la necesidad de contar con programas de formación docente en nuevos y diversos tipos de herramientas digitales para el aula”, añadió Linares.

La situación es pareja entre colegios públicos y privados, sin presentarse el desfase que existía años atrás en interés y uso de la tecnología en favor de la educación. Esto se explica, según el ejecutivo, por la alta disponibilidad de equipos móviles a nivel nacional (arriba del 90 %), y el acceso gratuito a muchas herramientas de creación de contenidos, edición, dinámicas en el aula, entre otras. La diferencia o brecha se da en el uso de herramientas para emplear durante las clases en el aula o para interactuar con el estudiante fuera de clase, aclaró.

Alto impacto de las herramientas para la enseñanza

El uso de herramientas de IA en la educación, muestra el informe, tendrá un impacto significativo y positivo. Los docentes reconocen que esto les permitirá personalizar el aprendizaje; adaptar el contenido al ritmo y necesidades individuales de los estudiantes; facilitar el acceso a materiales de apoyo en el aprendizaje; proporcionar una retroalimentación instantánea; y crear experiencias interactivas, que permitirán un aprendizaje más dinámico y atractivo.

Fuente: Neurometrics

Sin embargo, tener la herramienta inteligente a la mano no es suficiente. La recomendación principal del estudio es implementar políticas de capacitación y proporcionar recursos específicos para maximizar el impacto de la tecnología en la educación. Esto incluye:

mejorar la conectividad –aún existen unos cinco millones de peruanos desconectados, según cifras oficiales–,

actualizar los equipos tecnológicos y

ofrecer formación práctica en el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Además, se destaca la importancia de implementar un enfoque integral que involucre a instituciones, gobiernos y la sociedad para ofrecer un desarrollo educativo más equilibrado.

Serapio Cazana, docente de la Universidad San Ignacio de Loyola, remarcó en el estudio que es imprescindible contar con mapas de cifras lo más completos posible para diseñar una gran estrategia, tanto en el sector público como en el privado. El 70 % de docentes encuestados usa herramientas digitales en el aula de clases y un 53 % las emplea para producir contenido; sin embargo, este avance no es suficiente, si tenemos en cuenta que, en 2024, el Perú retrocedió algunos puntos en competitividad digital, de acuerdo con el estudio realizado por el Institute for Management Development y Centrum PUCP.

“Es esencial considerar que la educación no es responsabilidad exclusiva de los maestros. Urge un enfoque integral en el que instituciones, gobiernos y sociedad trabajen en conjunto para ofrecer no solo recursos y conectividad, sino también tiempo y condiciones que permitan un desarrollo más equilibrado y sostenible. El desafío está en reconocer que el cambio no solo depende de nuevas herramientas, sino de un replanteamiento profundo de las estructuras que sostienen el sistema educativo, considerando hacia dónde vamos como sociedad y qué habilidades y actitudes necesitamos desarrollar. Solo así podremos avanzar al ritmo que la realidad actual demanda”, añadió Giovanna Carbajal, CEO de Magio Group.