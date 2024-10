Los CTO necesitan contar con habilidades financieras

Tradicionalmente, un director de Tecnología (Chief Technology Officer o CTO) aportaba sólo su conocimiento técnico a las operaciones de una empresa, pero este escenario ha venido cambiando durante los últimos años. Mayormente, el cambio se debe al auge de las nubes públicas, lo que demanda otras habilidades más allá de lo meramente técnico, que ya no es suficiente para ejercer el rol. Hoy, estos profesionales deben contar con habilidades financieras que les permitan casi volverse expertos en este campo.

Diego Crigna, gerente de la Práctica de Nube Híbrida en Logicalis Latam, explica que quienes lideran las áreas de tecnología tienen que comprender conceptos financieros para poder trabajar. “Antes, un gerente de Sistemas o un CTO tenía que armar un presupuesto para el año siguiente, y la filosofía era otra. En general, se pensaba en inversiones de dos a cinco años para adelante, o incluso más. Se trataba de lapsos más prolongados. Pero hoy se piensa en el corto plazo. Con la tecnología cloud o nube el proceso se acelera, y los presupuestos se piensan año a año o incluso por meses, ya que el crecimiento o decrecimiento es mucho más dinámico”, puntualiza.

Para Crigna, si se tiene en cuenta que el manejo de nube será el 70 % de los costos tecnológicos de las empresas, dentro de ese total hay 30% que es dinero gastado de más, porque son recursos sobredimensionados. “Si se logra reducir ese exceso un 15 %, por ejemplo, termina siendo muy significativo para la compañía”, advierte.

Esta tendencia se acentuará porque se espera que, a partir de 2025, haya ahorros sustanciales en estos gastos. “Estamos hablando de un 30 % a 40 % de recortes porque hay un regreso de las cargas de la nube a los data centers. Además, cada vez más es el negocio el que mueve la aguja tecnológica, y todo el tiempo cambian las reglas de juego. Principalmente, porque se piden nuevas tecnologías o crecimiento por escalabilidad. Hoy es inteligencia artificial, que quizás no lo tenías previsto y lo tenés que sumar. Eso impulsa a que los CTO tengan que adaptarse mucho más rápido, y sumar conocimientos financieros es crucial para lograrlo sin perder eficiencia”, resalta.

El gerente de la Práctica de Nube Híbrida en Logicalis Latam señala que, quienes trabajan de cerca con los CTO de distintas empresas, destacan que existen varias herramientas para incorporar conocimiento y habilidades financieras. Estas son:

Principales desafíos financieros para los CTO

Si bien los CTO han incorporado información y habilidades financieras durante los últimos años, aún quedan retos por afrontar. “El primero es el tiempo. Cuando se suman servicios de FinOps hay que saber que no es a corto plazo. Tiene un tiempo de vida, el sistema, no menor a seis meses porque las cargas de trabajo fluctúan. No es lo mismo lo que pasa a principio o finales de mes o en fechas especiales. Se requiere un período de tiempo para hacer un análisis serio y analizar cómo se está operando”, reflexiona Diego Crigna.

El segundo desafío es la comunicación interna entre los equipos. En el pasado, el departamento de Tecnología podía pasar meses sin dialogar con el de Finanzas, pero actualmente esto no puede ocurrir porque los presupuestos deben evaluarse casi mensualmente. Un estudio realizado por Gartner arroja que solo el 30 % de los directores financieros tienen una asociación con su director de tecnología; mientras tanto, en CFO Dive remarcan que solo el 18 %. Por lo tanto, hay un trabajo a realizar en las empresas de acercar ambas áreas para que puedan trabajar en conjunto.

Finalmente, el último desafío a superar es no sobredimensionar, una práctica común entre líderes tecnológicos de compañía. “Hasta hace no mucho, se llegaba a duplicar la infraestructura por si había un pico de uso, sin contemplar que hacía caer un negocio. Con los nuevos sistemas, se sabe qué infraestructura utiliza una empresa y cuándo. Entonces, si todos los [meses de] marzo tenés picos por algún motivo, escalas solo ese mes y el resto del año no. Ahí es donde se genera el ahorro de recursos”, destaca Crigan.

Y agrega: “Tampoco hay que olvidar la modernización de infraestructuras que se migran. Hoy lo que ahorra costos en nube es utilizar los servicios adecuadamente, no la infraestructura”.