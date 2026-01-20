¿Aún trabaja con el ERP tradicional de SAP? Modernícelo antes de que quede obsoleto

Para las empresas brasileñas, 2026 será una verdadera carrera contra el tiempo para modernizar sus entornos SAP. La proximidad del fin del soporte a SAP ECC (el software ERP on-premises tradicional de la empresa), previsto para 2027, intensifica la urgencia de las empresas de dejar de mantener sistemas críticos legados, que se vuelven cada vez más costosos, riesgosos y poco competitivos.

Por increíble que parezca, muchas organizaciones aún dependen de modelos tradicionales de consultoría, basados en análisis manuales y cronogramas extensos. Sin embargo, la experiencia demuestra que la combinación de automatización e inteligencia artificial reduce incertidumbres, anticipa impactos y simplifica tareas que antes requerían meses de esfuerzo humano, indica Mignow, empresa de soluciones para automatizar la migración y actualización de sistemas SAP.

En lugar de emplear grandes movilizaciones de equipos externos, es más eficiente para las empresas operar con procesos continuos, previsibles y basados en datos. “El 2026 será el año en que las organizaciones dejarán de postergar decisiones estructurales. Mantener sistemas como hace diez años simplemente dejó de ser sostenible”, afirma Paulo Secco, CEO de Mignow.

Con base en tendencias globales y su propia experiencia Mignow prevé seis movimientos estratégicos que deben guiar las decisiones de las empresas con relación al software empresarial en este año:

1. Arquitecturas más simples, componibles y preparadas para el cambio El modelo de ERP monolítico pierde espacio frente a ecosistemas más flexibles, como SAP S/4HANA. Además, la innovación migra hacia capas desacopladas, que permiten extensiones nativas de nube, integraciones vía API y ciclos de despliegue independientes. Entornos más livianos reducen dependencias, aceleran pruebas y amplían la capacidad de responder de forma continua a los cambios del mercado, indican desde Mignow.

2. Clean core y cloud-first se vuelven base de costos, seguridad y eficiencia Con la madurez de la computación en la nube, y la búsqueda de previsibilidad operativa, el mercado está convergiendo hacia el concepto de clean core, combinado con una estrategia que priorice la nube. Este enfoque parte del principio que señala simplificar procesos, reducir excepciones y operar lo más cerca posible del estándar SAP, siguiendo las mejores prácticas consolidadas a lo largo de la evolución del ERP. El “núcleo limpio” no se limita a la reducción de personalizaciones técnicas, sino que también impulsa la estandarización de los procesos de negocio, eliminando complejidades innecesarias y dependencias frágiles. El resultado es un entorno más estable, sostenible y preparado para evolucionar. Entre sus principales beneficios destacan: simplificación de procesos y mayor adherencia al estándar SAP;

reducción de la deuda técnica y del esfuerzo de mantenimiento;

actualizaciones más rápidas, seguras y predecibles;

menor riesgo de regresión en cada ciclo de actualización;

mejor aprovechamiento del rendimiento de SAP HANA;

gobernanza más simple y eficaz;

reducción significativa de los costos operativos a lo largo del tiempo.

3. IA generativa en el centro de la operación En 2026, la inteligencia artificial pasa a actuar directamente en la operación, el soporte y el desarrollo de los entornos SAP. Copilotos y modelos generativos analizarán logs y sugerirán correcciones; generarán documentación técnica y scripts de prueba; automatizarán runbooks; priorizarán incidentes e indicarán causas probables; y apoyarán el desarrollo de extensiones. Desde Mignow explican que el impacto directo es un aumento de la productividad, reducción de riesgos y aceleración de entregas, especialmente en paisajes tecnológicos complejos.

4. Joule, el gran acelerador de la IA en SAP Joule, el asistente nativo de IA generativa de SAP, será uno de los principales vectores de aceleración de la transformación digital en el ERP. Más que una funcionalidad puntual, representa un cambio estructural en la forma en que los usuarios interactúan con S/4HANA y con el ecosistema SAP en su conjunto. Tras una primera fase enfocada en análisis de datos y KPI, la estrategia presentada en el SAP TechEd de Berlín avanza hacia la creación de agentes inteligentes capaces de ejecutar actividades completas de negocio. Con Joule, el usuario deja de solo consultar información y pasa a orquestar acciones mediante lenguaje natural, mientras la plataforma comprende el contexto, navega entre módulos y ejecuta procesos de punta a punta. Entre sus avances destacan: la creación automatizada de documentos clave del negocio;

la generación guiada de reportes analíticos;

el desarrollo de aplicaciones y extensiones mediante lenguaje natural;

una mayor integración entre datos, procesos y automatizaciones inteligentes. Esta evolución posiciona a Joule como un elemento central en la madurez de la IA dentro del ecosistema SAP, combinando productividad, control, seguridad y gobernanza.

5. Automatización inteligente como base de la gobernanza Con el avance de prácticas como CI/CD, aprendizaje automático y observabilidad, las actualizaciones y validaciones pasan a ser continuas, automatizadas y predictivas. Ahora, las pruebas automatizadas serán priorizadas por ML; se podrá realizar escaneos de código y quality gates; habrá pipelines de auditoría, detección de anomalías y orquestación con rollback automático; así como ventanas de parada drásticamente reducidas. “La automatización dejó de ser solo eficiencia. Se convirtió en gobernanza. Sin automatización, no existe un ciclo seguro de cambio”, refuerza Guilherme Joventino, COO y cofundador de Mignow.