Almacenamiento flash en finanzas habilita transacciones en milisegundos

En los mercados financieros globales actuales, la velocidad es primordial. Cuando las transacciones se miden en milisegundos, y las decisiones se toman en tiempo real, la capacidad de acceder y procesar datos lo más rápido posible es fundamental. De hecho, los datos son ahora esenciales en casi todos los aspectos del comercio financiero: desde la ejecución de transacciones de alta frecuencia y la conducción de evaluaciones de riesgo, hasta el cumplimiento de los estrictos requisitos regulatorios para la elaboración de informes.

La magnitud de esta tarea no debe subestimarse: el Banco de Inglaterra reveló recientemente que recibe más de 35 millones de filas de datos sobre operaciones de derivados y financiamiento de valores al día. Esta cifra es sólo la punta del iceberg si consideramos la escala del comercio financiero global y el ecosistema de datos que enfrentan las instituciones financieras, incluyendo datos de mercado e información de clientes y datos históricos de transacciones, el volumen continúa creciendo.

Sin embargo, aunque es indispensable que las organizaciones procesen, analicen y actúen en función de sus datos, nada de esto es posible si primero no cuentan con una forma confiable, rápida y robusta de gestionarlos y almacenarlos. Los métodos de almacenamiento tradicionales pueden no ser suficientes para mantenerse al día con las crecientes demandas de datos, y cada vez es más común ver a la industria adoptar el almacenamiento flash como la solución preferida.

Giorgio Ippoliti

La necesidad de velocidad, baja latencia y alto rendimiento Ya sea para manejar miles de operaciones por segundo, o evaluar riesgos en los mercados globales, las compañías financieras necesitan un almacenamiento de datos que esté a la par de sus sistemas de procesamiento rápido. El almacenamiento flash está adquiriendo cada vez más popularidad debido a que ofrece la velocidad necesaria en estos entornos de alto rendimiento. Al no contener partes móviles, su diseño robusto garantiza durabilidad y alto rendimiento, mientras que su capacidad puede ampliarse bajo demanda. Esto es especialmente importante en el contexto del comercio de alta frecuencia (HFT, por sus siglas en inglés), donde incluso un retraso de un milisegundo puede afectar de manera considerable una oportunidad de negocio. El almacenamiento flash reduce la latencia y ayuda a almacenar y analizar HFT más rápido, lo que permite a los operadores mantenerse a la delantera en los mercados impulsados principalmente por la velocidad. Además del comercio, las instituciones financieras utilizan el análisis de datos en tiempo real para una variedad de funciones, como detectar fraudes y analizar riesgos y créditos y, por supuesto, crear experiencias personalizadas para los clientes. Nada de esto es posible sin un acceso rápido a datos actuales e históricos. Esta toma de decisiones en tiempo real sólo es posible con la tecnología adecuada. El almacenamiento flash permite el procesamiento en paralelo de conjuntos de datos grandes y complejos que aceleran la capacidad de tomar decisiones basadas en datos. Pero existen más beneficios. Los equipos de cumplimiento necesitan analizar conjuntos de datos masivos rápidamente para cumplir con las obligaciones de elaboración de reportes y evitar sanciones, además de detectar y responder ante los abusos de mercado o los riesgos sistémicos que vayan surgiendo. La velocidad del almacenamiento flash puede apoyar el cumplimiento de los requisitos regulativos, donde el tiempo es un factor crítico.

Escalar con los datos en crecimiento El volumen de datos financieros que transita por nuestras redes no sólo es grande, sino que crece exponencialmente. A medida que el comercio se vuelve cada vez más digital y aumentan los puntos de contacto, la necesidad de escalar el almacenamiento adquiere mayor relevancia. Uno de los grandes beneficios de la tecnología flash es su capacidad de escalar bajo demanda conforme aumentan los datos y las organizaciones buscan aprovechar más información para impulsar sus operaciones. La posibilidad de escalar agregando más capacidad permite a las instituciones financieras ajustar su almacenamiento según sea necesario. Ya sea que requieran archivar años de datos de transacciones para fines de cumplimiento normativo, o que deseen ampliar sus capacidades de análisis en tiempo real, esto es un requisito crítico en nuestro nuevo mundo de datos intensivos.