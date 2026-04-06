Cibercriminales siguen el modelo de los negocios para escalar y acelerar ataques

Los ciberadversarios modernos han cambiado la forma en que operan a gran escala en industrias globales y sectores públicos críticos, utilizando la automatización y las vulnerabilidades para escalar campañas y comprometer repetidamente objetivos de alto valor más rápido de lo que los defensores pueden responder. Así lo reveló la investigación “In the Wild” de HPE, que analizó la actividad de amenazas reales globales durante 2025.

Según el informe, la capacidad de las empresas para superar eficazmente estas campañas agresivas de amenazas y mantener la confianza digital dentro de sus redes es una prioridad empresarial fundamental.

El entorno global de amenazas cibernéticas actual está definido por la escala, la organización y la velocidad. Basándose en el análisis cibernético de 1.186 campañas activas de amenazas –observadas en todo el mundo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025–, los hallazgos revelan un ecosistema adversario en rápida evolución definido por profesionalidad, automatización y segmentación estratégica, con atacantes que utilizan infraestructuras repetibles y vulnerabilidades de larga data para atacar sectores de alto valor con precisión.

“‘In the Wild’ refleja la realidad a la que se enfrentan las organizaciones cada día", dijo Mounir Hahad, jefe de HPE Threat Labs. "Nuestra investigación se basa en actividades de amenazas reales, no en pruebas teóricas en escenarios de laboratorio controlados. Captura cómo se comportan los atacantes en campañas activas, cómo se adaptan y dónde tienen éxito. Estas observaciones y conocimientos de primera mano ayudan a afinar la detección, fortalecer las defensas y ofrecer a los clientes una visión más clara de las amenazas más propensas a afectar sus datos, infraestructura y operaciones. Eso significa una seguridad más fuerte, una respuesta más rápida y mayor resiliencia ante ataques cada vez más organizados y persistentes”.

HPE Threat Labs observó un aumento tanto en el volumen de los ataques, como en la sofisticación de las tácticas y técnicas empleadas. Los actores amenazantes, incluidos grupos de espionaje vinculados a estados-nación y operaciones organizadas de ciberdelito, están gestionando cada vez más sus operaciones como grandes empresas, utilizando estructuras de mando jerárquicas, equipos especializados y coordinación rápida para desplegar infraestructuras de ataque expansivas e industrializadas, y un profundo conocimiento de las aplicaciones y documentos de la fuerza laboral comúnmente utilizados.

Los sectores más atacados, a nivel mundial, fueron:

Las organizaciones gubernamentales, con 274 campañas que abarcan organismos federales, estatales y municipales.

Los sectores financiero y tecnológico, con 211 y 179 campañas, respectivamente, lo que refleja el enfoque sostenido de los atacantes en datos de alto valor y ganancias financieras.

Las organizaciones de defensa, manufactura, telecomunicaciones, sanidad y educación.

En conjunto, estos hallazgos subrayan que los atacantes están priorizando sectores vinculados a la infraestructura nacional, los datos sensibles y la estabilidad económica, aunque ningún sector está exento.

Además, HPE Threat Labs detalló que, a lo largo del año, los actores amenazantes desplegaron más de 147.000 dominios maliciosos, casi 58.000 archivos de malware y explotaron activamente 549 vulnerabilidades. “Esta profesionalización del cibercrimen hace que los ataques sean más predecibles en su ejecución, pero más difíciles de interrumpir”, señalaron desde la empresa, ya que desmantelar un componente de una operación rara vez detiene la campaña en general.