Se cae preventa de boletos mundialistas: ¿Inadecuado manejo de pico de tráfico o ataque DDoS?

La preventa de boletos para el esperado partido entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca (ahora Banorte), fue suspendida. El evento, que dejó frustrados a miles de aficionados, también evidenció un enorme problema técnico: la falta de preparación para enfrentar momentos de tráfico digital excepcional.

Minutos antes de abrir la venta, la plataforma de Fanki, empresa encargada del sistema de boletaje, tuvo que ser deshabilitada al registrar un volumen de conexiones que comprometió su estabilidad. En comunicado que publicó en sus redes sociales, la empresa dijo que detectó tráfico malicioso en la plataforma, por lo que decidió detener la operación, aunque poco después eliminó el comunicado de sus redes.

Para Ecosistemas Global, compañía especializada en servicios de tecnología y calidad de software, el hecho es una señal clara de por qué las organizaciones deben contemplar en sus operaciones digitales las pruebas de carga y estrés.

Este tipo de pruebas, utilizadas dentro de estrategias de aseguramiento de calidad (QA, por sus siglas en inglés), permiten a las empresas anticipar cómo se comportará su infraestructura digital bajo condiciones extremas o poco frecuentes, ya sea por alta demanda estacional, eventos masivos o situaciones inesperadas.

“Las pruebas de performance no son solo un recurso técnico: son una garantía operativa. Permiten detectar límites, prevenir cuellos de botella y preparar a la plataforma para responder con eficacia justo cuando más se necesita”, señala Sergio Mora, Chief Technology Officer de Ecosistemas Global.

Las pruebas de carga permiten medir el rendimiento del sistema en escenarios de uso intensivo que está previsto, mientras que las pruebas de estrés lo llevan más allá de sus límites para identificar puntos críticos de fallo. No anticiparse a este tipo de situaciones puede derivar en pérdidas económicas, deterioro de la experiencia de usuario y afectaciones reputacionales.

Las fallas en controlar niveles altísimos de tráfico por algún evento específico no se limitan al sector entretenimiento. Cualquier industria que dependa de su infraestructura digital –banca, educación, salud, comercio electrónico, servicios públicos– enfrenta el mismo riesgo si no implementa este tipo de validaciones, indican desde Ecosistemas Global. La capacidad de una operación tecnológica para responder eficazmente ante picos de demanda se ha convertido en un diferenciador clave para cualquier empresa que busque mantenerse competitiva y confiable frente a las expectativas del mercado.

Fanki informó que restablecería su plataforma de manera gradual, y abriría la venta de boletos por etapas, en lugar de hacer una preventa masiva, aunque la nueva fecha para adquirir entradas para el partido México – Portugal aún no ha sido anunciada. No obstante, reafirma Mora, el mensaje es claro: sin pruebas de desempeño adecuadas, ninguna plataforma está realmente lista para estar en el centro de la atención pública.