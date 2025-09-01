Con Medá, Binance invertirá más de mil millones de pesos en América Latina

Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas, presentó su nueva entidad Medá, una institución de fondos de pago electrónico (IFPE), que será operada por una vertical independiente dedicada a los servicios de tecnología financiera.

Con una inversión planificada de más de mil millones de pesos (USD $53 millones) para los siguientes cuatro años, Binance impulsará el acceso a servicios digitales fáciles de usar a través de esta vertical, para impactar positivamente en la población mexicana.

Medá –IFPE autorizada, regulada y supervisada por las autoridades financieras mexicanas– operará depósitos y retiros en pesos mexicanos, y será administrada y operada por un equipo independiente. Esta independencia inaugurará un nuevo estándar en México, con mejores prácticas que permitirán un desarrollo sano entre los ecosistemas del mundo financiero tradicional y de activos virtuales.

“En un mercado de alta concentración, Medá busca posicionarse (…) como procesador de transacciones en pesos mexicanos, consciente de que una mayor competencia en el ecosistema beneficiará a la población mexicana con el acceso a servicios de tecnología financiera de mayor calidad, al menor costo”, comentó Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance en América Latina.

Así, con su cuenta Medá, los usuarios en México podrán acceder, enviar y disponer de sus pesos mexicanos para operaciones dentro del ecosistema de Binance, al que ya acceden más de 285 millones de personas en todo el mundo.

“Con sus más de 125 millones de habitantes, México es un mercado clave para la expansión del acceso a los servicios financieros. Creemos en la importancia de promover el desarrollo de ecosistemas seguros y sostenibles, que amplíen las oportunidades para todos los mexicanos en términos de inclusión, desarrollo social y económico”, señaló Nazar. “La intención de Binance es impulsar a México como centro de innovación fintech a través de una nueva vertical independiente para toda la región, al tiempo que se potencia la sinergia entre las finanzas tradicionales y las nuevas tecnologías”, agregó.

La incorporación de Medá al ecosistema corporativo de Binance marca un nuevo hito regulatorio global que se suma a las licencias, registros y permisos con los que ya cuentan sus entidades en 22 jurisdicciones, como Francia, Italia, España, Dubái, Japón, Brasil, Argentina, entre otras.

La compañía también señaló que continuará promoviendo la educación de los usuarios en materia de tecnología financiera, a través de su iniciativa Binance Academy, que cuenta con contenido gratuito y en español (y más de 30 idiomas) para personas interesadas, desde principiantes hasta avanzados.