Analizar los hábitos de impresión puede impulsar la eficiencia operativa

Las organizaciones se encuentran bajo presión para ajustar sus estrategias de forma rápida y eficiente debido al vertiginoso cambio de los mercados y las tendencias económicas. Pero lograr la agilidad necesaria ante los cambios imperantes necesita tener visibilidad de la información del desempeño de los sistemas, entre ellos los de impresión, de manera oportuna, así como perspectivas confiables para tomar decisiones comerciales en un tiempo real, afirman desde Xerox México.

La compañía de soluciones de impresión señala que el software que se utiliza en la gestión de impresión, que a menudo se pasa por alto y se subutiliza, “es un tesoro de datos invaluables. Y aprovecharlos, especialmente a nivel de usuario y de departamento, puede ayudar a impulsar la eficiencia y el cumplimiento de las políticas de costos, eficiencia, ahorro y aprovechamiento de los recursos en toda organización”.

Luis Henrique Alves, gerente de marketing de Xerox Brasil, añade que “el comportamiento de los usuarios permite profundizar en los datos de los sistemas de gestión de impresión, con lo cual se puede tener una comprensión completa de los hábitos de los usuarios de impresión y actuar en función de la información en tiempo real”.

En ese sentido, ver qué, cuándo e incluso quién imprime puede ayudar a identificar a los usuarios y departamentos que hacen un uso intensivo de documentos para reorganizar los recursos, reducir costos, mejorar la sostenibilidad, reforzar la seguridad y fomentar cambios en el comportamiento de los usuarios, según sea necesario.

En su informe “Tendencias de la industria de la impresión 2024”, la consultora Quocirca muestra que las organizaciones seguirán actualizando y rediseñando su entorno de impresión para respaldar mejor el lugar de trabajo. Además, los proveedores de servicios administrados siguen siendo un facilitador clave para la transformación digital de la impresión empresarial, ayudando a las organizaciones a integrar mejor los flujos de trabajo digitales y de impresión, con 36 % de las organizaciones afirmando que son muy importantes para sus iniciativas de digitalización.

Convertir los datos de impresión en oportunidades

Es bien sabido que no es conveniente tomar decisiones con base en información que no se ve o que no se comprende. Desde Xerox, recomiendan contar con una solución que integre los datos de los principales programas de gestión de impresión de terceros en una única vista de panel de control, con visualizaciones claras e interactivas, para poder verla de un solo vistazo y sea más fácil identificar tendencias y oportunidades de ahorro, como departamentos de gran volumen, períodos pico y flujos de trabajo con uso intensivo de papel.

En ese proceso, la analítica resulta fundamental para examinar en profundidad los datos de impresión, escaneo y fax, y convertirlos en información procesable. Al analizar la información, las empresas podrán comprender el estado actual de sus activos (disponibilidad de dispositivos, conectividad y tiquets de servicio, por ejemplo) y abordar problemas, así como identificar riesgos de seguridad e irregularidades de uso; medir el cumplimiento de las políticas de impresión, seguridad o sostenibilidad existentes e implementar cualquier cambio necesario; impulsar la productividad y reducir los costos al identificar tendencias de uso, métricas de activos y oportunidades de mejoras de procesos por usuario, código de cuenta o departamento.

“Las aplicaciones de analítica de datos transforman la forma de trabajar en las oficinas al ofrecer un mayor control de los volúmenes y tipos de impresiones actuales. De igual manera, ayudan a que se planifiquen las adquisiciones de equipos, consumibles, continuar con los bajos consumos de energía y mejor la protección al medio ambiente, haciendo que cada negocio sea más eficiente, seguro y productivo”, señalaron desde Xerox.