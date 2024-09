Ingenieros de nube, los más buscados del mercado TI argentino

En sintonía con la transformación digital empresarial, los profesionales de tecnología especializados en el diseño, la implementación y la gestión de soluciones basadas en la nube se han convertido en figuras clave y con alta demanda, ya que sus roles son estratégicos para el éxito de cualquier organización, en prácticamente en todas las industrias.

Según Experis, marca dedicada a la identificación y gestión de talento tecnológico y digital de ManpowerGroup, la demanda de los ingenieros en la nube está creciendo a un ritmo acelerado, superando la oferta de profesionales calificados. Desde la firma explican que, si bien el 81 % de las empresas de tecnología de la información (TI) en Argentina informan dificultades para encontrar el talento que necesitan, los especialistas en la nube son especialmente buscados debido a la rápida adopción de este tipo de soluciones.

Marcelo Roitman Marcelo Roitman

Marcelo Roitman, managing director de Experis, señala que estos roles requieren una combinación de educación formal y experiencia práctica. “Contar con conocimiento en lenguajes de programación como Python, Java y SQL es crucial para convertirse en un ingeniero de nube. También es fundamental adquirir experiencia práctica a través de pasantías y trabajando en proyectos, para comprender los desafíos y soluciones de implementación del mundo real”, indica.

En cuanto a estudios formales, los ingenieros de nube tienen títulos universitarios en Informática, Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática o áreas afines.

Por otro lado, las certificaciones de proveedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) y otros son muy valiosas. Algunos ejemplos de certificaciones populares son AWS Certified Solutions Architect, Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert y Google Cloud Professional Cloud Architect. Por otro lado, dado que la seguridad en la nube es fundamental, certificaciones como Certified Information Systems Security Professional (CISSP) son muy valoradas.

Con relación a las habilidades, en el mercado laboral actual, las habilidades blandas (soft skills) están cobrando una importancia creciente en la industria TI y también para estos requeridos profesionales. “Aunque el conocimiento técnico sigue siendo crucial para los roles específicos, las habilidades blandas se están volviendo cada vez más valiosas debido a la mayor interacción entre equipos multidisciplinarios y la necesidad de una comunicación efectiva en entornos de trabajo colaborativos. De todas maneras, es preciso aclarar que, más allá de la popularidad que ganaron las habilidades blandas, la escasez de empleados altamente calificados para ocupar puestos en la industria TI en Argentina es una realidad que enfatiza la importancia de las habilidades técnicas”, subrayan especialistas de la División Technology de Adecco Argentina.

Adicionalmente, representantes de Mioti, escuela enfocada en ciencia de datos y nuevas tecnologías, comentaron que las tareas de estos profesionales abarcan desde el diseño de arquitectura en la nube (esto es, desarrollar soluciones de infraestructura en la nube que sean escalables, seguras y eficientes para las necesidades específicas de una organización), hasta implementar aplicaciones y datos en ese entorno, a menudo implicando la migración de sistemas ya existentes a la nube.

Un aspecto central de su rol es la seguridad, es decir, garantizar que los datos y las aplicaciones sean seguros en la nube, lo que incluye la implementación de medidas como cifrado, firewalls y autenticación de usuarios.

Sus alcances laborales también comprenden la gestión y optimización de los recursos en el ecosistema para garantizar un rendimiento óptimo y minimizar los costos, así como la implementación de herramientas y procesos de automatización para gestionar y supervisar recursos en la nube, lo que puede incluir la automatización de despliegues, escalado automático y gestión de carga de trabajo.

En cuanto a soporte y mantenimiento, los ingenieros de nube proporcionan soporte técnico continuo y aseguran que los servicios en la nube estén en funcionamiento, de manera óptima, en todo momento. Por último, deben trabajar en estrecha colaboración con equipos de desarrollo, operaciones y seguridad para garantizar una integración fluida de los sistemas en la nube.

En Argentina, debido a que cada vez hay más empresas migrando a la nube, o teniendo que mantener una infraestructura más compleja, que requiere más personal, cada vez más calificado, estos profesionales son altamente demandados. Esto, a su vez, se traduce en excelentes oportunidades laborales y remuneraciones competitivas.

Experis estima que un ingeniero de nube de nivel inicial puede esperar un salario promedio (en moneda local) equivalente a entre US$ 1.600 y US$ 2.000 dólares, mientras que aquellos con mayor experiencia y especializaciones pueden ganar entre US$ 2.500 y US$ 4.000 dólares.

“El futuro de los ingenieros de nube es prometedor. A medida que el panorama digital continúa evolucionando, su rol se volverá cada vez más crítico para las empresas en todo el mundo”, reflexiona Roitman. “Al comprender las responsabilidades centrales, adquirir las habilidades adecuadas y comprometerse con la educación continua, los candidatos no solo podrán ingresar a este campo dinámico, sino realmente sobresalir y diferenciarse de sus pares”, concluye.