GitOps vs DevOps: ¿cuál es la diferencia?

Los administradores implementan lo que los desarrolladores diseñan y construyen, por lo que los equipos de desarrollo deben colaborar con los administradores de operaciones de TI a medida que evolucionan las herramientas y prácticas de desarrollo de software.

GitOps y DevOps son dos enfoques que difuminan las fronteras entre las operaciones de TI y las tareas de desarrollo. Comparten algunos principios comunes, pero existen algunas diferencias clave.

Elegir entre DevOps o GitOps

Ni DevOps ni GitOps se vinculan explícitamente a los contenedores y a Kubernetes. En la práctica, la mayoría de las empresas de DevOps no implementan contenedores y la mayoría de las empresas de GitOps se comprometen con el software en contenedores.

Las organizaciones que aún no utilizan contenedores no deberían considerar GitOps, pero las organizaciones que están asumiendo un nuevo compromiso con las aplicaciones en contenedores no deberían ignorarlo.

GitOps está centrado en los desarrolladores, lo que resulta adecuado para CI/CD, un proceso que permite a los administradores de TI gestionar la implementación coordinada de aplicaciones multicomponente que funcionan de maneras no estándar. Debido a que GitOps se centra tanto en los desarrolladores como en CI/CD, se sitúa en el centro de la evolución de la relación entre desarrollo y operaciones.

Los contenedores y Kubernetes son beneficiarios naturales de esto porque GitOps se utiliza mucho en el desarrollo basado en contenedores y Kubernetes es la pieza central de facto del ecosistema de contenedores. Los contenedores enmarcan el modelo para aplicaciones distribuidas y Kubernetes trabaja dentro de ese modelo. DevOps admite una gama más amplia de modelos de aplicaciones. Pero si el mundo está convergiendo hacia los contenedores, entonces la versatilidad de DevOps es mucho menos importante.

GitOps puede alimentar a DevOps, pero no al revés. Los administradores de TI pueden adaptar DevOps a un entorno contenedorizado, pero las prácticas de orquestación pueden entrar en conflicto con el formidable y creciente ecosistema de Kubernetes. En definitiva, DevOps y GitOps tienen objetivos superpuestos, pero cada uno se utiliza en su propio marco de aplicación e infraestructura. Si el mundo de los contenedores y la nube nativa es el futuro, entonces GitOps y el ecosistema de Kubernetes también lo son.

Las organizaciones deberían seleccionar DevOps cuando el foco está en la automatización de procesos, la colaboración y la interacción mejorada entre los grupos de desarrollo y operaciones utilizando una gama diversa de herramientas.

GitOps puede ser la opción preferida cuando el foco está puesto en la automatización y gestión de la infraestructura de implementación. GitOps puede ser más adecuado para la seguridad y la preparación ante desastres. Esto se debe a que las organizaciones tienen un control estricto y bien documentado sobre el acceso limitado a la infraestructura a los miembros del grupo aprobados, así como un mantenimiento de registros detallado, lo que permite realizar reversiones seguras a versiones anteriores de la aplicación o la infraestructura.

En última instancia, la decisión de adoptar DevOps o GitOps dependerá de las necesidades únicas de la empresa y de los proyectos de software en desarrollo.

Stephen J. Bigelow, editor senior de tecnología en TechTarget, tiene más de 20 años de experiencia en redacción técnica en la industria de PC y tecnología.

Tom Nolle es fundador y analista principal de Andover Intel, una empresa de consultoría y análisis que analiza las tecnologías y aplicaciones en evolución desde la perspectiva del comprador y sus necesidades. Nolle es programador, arquitecto de software y gerente de productos de software y redes. Ha brindado servicios de consultoría y análisis de tecnología durante décadas.