Ciberseguridad frente a ciberresiliencia, o cómo sobrevivir en un mundo digital en guerra

Estamos bajo ataque, eso es innegable. Cada año se registran más de 85 millones de intentos de ciberataques en México, y la cifra no hace sino aumentar y aumentar, mientras muchas empresas siguen sin tomar acción de defensa.

Hace unos días, me invitaron a participar en un evento, organizado por la American Chamber of Commerce, sobre dos conceptos en auge, pero que muy frecuentemente se confunden: ciberseguridad y ciberresiliencia. Me parece oportuno aclarar sus diferencias y dar consejos sobre cómo y cuándo implementar cada una de ellas.

Imagine que su casa es una empresa. La ciberseguridad es como tener una puerta reforzada, cámaras de seguridad y alarmas instaladas. Todo esto evita que los ladrones (ciberdelincuentes) entren a robar. Su objetivo principal es prevenir cualquier intento de intrusión.

La ciberresiliencia, en cambio, es lo que pasa si, a pesar de todas esas medidas, un ladrón logra entrar. Es tener un plan para recuperar rápidamente lo que se haya perdido, restaurar las cerraduras dañadas y seguir con su vida lo antes posible, minimizando el impacto del robo.

Explicado de otro modo, la ciberseguridad engloba todas las herramientas y protocolos diseñados para proteger los sistemas, redes y datos de una empresa frente a ataques malintencionados. Esta defensa incluye medidas preventivas como firewalls, software antivirus y sistemas de detección de intrusiones, cuyo objetivo es bloquear el acceso no autorizado y mitigar el impacto de las amenazas.

No obstante, la ciberseguridad, en su esencia, sigue siendo reactiva. Está diseñada para prevenir ataques, pero no siempre puede garantizar que sean completamente evitados, especialmente ante el aumento de amenazas avanzadas como el ransomware o el phishing dirigido.

Es por eso que la ciberresiliencia no solo busca prevenir dichos ataques, sino que también prepara a las organizaciones para enfrentar lo inevitable: la posibilidad de que, tarde o temprano, un ciberataque tenga éxito. La ciberresiliencia abarca la capacidad de una empresa para adaptarse, resistir y recuperarse rápidamente de una interrupción digital, manteniendo la operación y reduciendo al mínimo las pérdidas y el tiempo de inactividad.