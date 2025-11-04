NEC prueba sistema para detectar terremotos con análisis predictivo en Colombia

NEC Corporation anunció que comenzará una prueba de concepto (PoC) para introducir un Sistema de Alerta Temprana de Terremotos (EEWS, por sus siglas en inglés) en Colombia entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Esto tras ganar la convocatoria pública del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón para llevar a cabo un “Proyecto para realizar un Estudio de Viabilidad sobre la Introducción de Tecnología de Detección y Análisis Temprano de Terremotos basada en TIC en la República de Colombia”.

El objetivo es proporcionar por primera vez un EEWS fuera de Japón, por lo que la PoC buscará validar la efectividad del sistema e identificar posibles mejoras.

El papel del EEWS en las alertas tempranas de terremotos. El papel del EEWS en las alertas tempranas de terremotos.

Pie de foto: El papel del EEWS en las alertas tempranas de terremotos

Colombia es una nación sísmicamente activa, ubicada a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico. En enero de 1999, un sismo de magnitud 6.2, con epicentro en el departamento del Quindío, ocasionó importantes pérdidas humanas y materiales, así como otro que sacudió a Bogotá en agosto de 2023, con una magnitud de 6.3. Desde entonces, han aumentado los llamados para el establecimiento de un sistema que proporcione información sísmica de manera rápida al gobierno y al público en general.

Gracias a su trayectoria en la operación confiable de su EEWS, que alimenta a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) desde 2007, NEC busca contribuir a la preparación ante terremotos en el país sudamericano. Su Sistema de Alerta Temprana de Terremotos (EEWS) calcula el epicentro y la magnitud a partir de las primeras ondas sísmicas (ondas P) detectadas por los sismómetros, lo que permite advertir sobre sacudidas fuertes antes de la llegada de las ondas principales (ondas S), aunque en algunos casos la advertencia puede no llegar a tiempo.

Las aplicaciones de este sistema incluyen alertar al público a través de los medios de comunicación y teléfonos móviles, y el apagado automático de infraestructuras y el control de ascensores para reducir daños humanos y materiales.