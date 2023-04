IT Security: Wenn Digital Natives auf alte Hasen treffen

In der IT-Sicherheit ist die stetige Weiterentwicklung von entscheidender Bedeutung, um den verändernden Bedingungen entsprechend zu begegnen. Die Einbindung von Nachwuchskräften, die frische Ideen einbringen und etablierte Regeln in Frage stellen, kann jedoch zu Konflikten mit erfahrenen Mitarbeitern führen. In IT-Security-Teams prallen deswegen oft zwei Welten aufeinander: eine traditionell restriktive Sicherheitspolitik und eine disruptive Experimentierbereitschaft. Um dennoch von der Dynamik der jungen Generation zu profitieren und sich weiterzuentwickeln, ist ein gezielter Austausch zwischen den Generationen vonnöten. Dabei darf die IT-Sicherheit jedoch nicht vernachlässigt werden. Es ist an der Zeit, einen neuen Security-Ansatz zu entwickeln, der den Fortschritt fördert und nicht behindert.

Ausgangslage: Wer arbeitet in der IT Security?

Moderne IT Security gibt es seit rund 25 Jahren. Mit der Einführung von Windows NT 4.0 im Jahr 1996 bekam die IT-Vernetzung ihr heutiges Aussehen. Damals spielte Security nur eine untergeordnete Rolle. Wenn überhaupt, übernahm man vorinstallierte Virenscanner, etwa von McAfee oder Norton, aber niemand kümmerte sich so richtig darum. Das änderte sich, als mit dem zunehmenden Einsatz von Microsoft Windows immer mehr Schadsoftware aufkam. 1999 betrat Melissa die Bühne – das erste Makrovirus, das sich automatisiert per E-Mail verbreitete und weltweit IT-Systeme lahmlegte. Im Jahr 2000 folgte der Computerwurm Loveletter. Viele Unternehmen wurden damals kalt erwischt und begannen anschließend damit, ernsthaft IT-Sicherheit zu betreiben.

In den Security-Abteilungen arbeiten heute noch viele der Mitarbeiter, die den Fachbereich seinerzeit aufbauten. Meist handelt es sich dabei um alteingesessene IT-Experten, die aus dem Netzwerkbereich kommen und deren Kernkompetenz bei On-Premises liegt. Diese Mitarbeiter sind mittlerweile in Führungspositionen und prägten über Jahre hinweg, wie Unternehmen Security betreiben. Anfängliche Erfolge und staatliche beziehungsweise branchenspezifische Vorgaben definierten dabei Prozesse und Denkansätze, die nicht mehr als zeitgemäß betrachtet werden können. Lange Zeit galt: Die Security-Abteilung gibt die Regeln vor, an die sich alle anderen halten müssen. Sie definiert, was man in der IT tun darf und was nicht. Daher wurde Security oft als Bremsklotz und Verhinderer betrachtet – ein Image, mit dem sie immer noch kämpft und das mit modernen Geschäftsanforderungen kollidiert. Denn Unternehmen müssen heute in der Lage sein, agil und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Security darf diese Transformation nicht blockieren, sondern muss sie ermöglichen.

Mittlerweile hat die erste Generation von Security-Experten die 50 überschritten und steuert auf die Rente zu. Indes kommen zu wenige junge Mitarbeiter nach – ein Problem, das die gesamte IT-Branche und den Arbeitsmarkt in Deutschland trifft. Denn der demographische Wandel wird den Fachkräftemangel weiter verstärken. Mit den geburtenstarken Jahrgängen der Babyboomer werden in den nächsten 15 Jahren knapp 13 Millionen Erwerbstätige in den Ruhestand gehen, also 30 Prozent der Personen, die auf dem Arbeitsmarkt zu Verfügung stehen. Schon jetzt fehlen laut einer Bitkom-Studie 137.000 IT-Expertinnen und Experten. Die Situation wird sich künftig noch zuspitzen. Nicht umsonst gilt der Fachkräftemangel aktuell als größtes Hindernis bei der digitalen Transformation.