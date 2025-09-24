10 problemas comuns ao criar uma nuvem privada

Nuvens privadas atraem empresas que precisam da flexibilidade e do autoatendimento de uma nuvem pública, com o controle e a transparência encontrados em infraestruturas locais. No entanto, implementar e gerenciar uma nuvem privada pode ser uma tarefa desafiadora, repleta de problemas complexos.

Entenda melhor como as nuvens privadas e públicas diferem, bem como os problemas mais comuns em ambientes privados para evitar dores de cabeça com implantação e gerenciamento.

Consequentemente, nuvens públicas e privadas não são mutuamente exclusivas e podem ser usadas simultaneamente para oferecer diferentes benefícios comerciais. Nuvens públicas e privadas também podem se conectar para fornecer uma nuvem híbrida, idealmente trazendo os benefícios e recursos de ambos os paradigmas de nuvem para os negócios.

Nuvens privadas e públicas são dois modelos de computação em nuvem que visam oferecer diferentes conjuntos de benefícios a uma empresa:

Problemas de implantação de nuvem privada

Depois de definir o que é uma nuvem privada, vamos discutir os 10 problemas mais comuns a serem considerados ao estabelecer uma nuvem privada.

1. Objetivos indefinidos

A inveja tecnológica é a ruína das empresas modernas. Não implemente tecnologias caras, como uma nuvem privada, só porque está na mídia ou é cobiçada por um concorrente. Entenda as necessidades ou justificativas para uma nuvem privada e avalie o valor de tal projeto com uma análise de custo-benefício. Os usuários precisam entender o seguinte:

Porque uma nuvem privada é necessária

O que precisa ser feito pelo negócio

Como ele deve se alinhar às metas de negócios

2. Custos de infraestrutura

Nuvens privadas dependem de infraestrutura local, portanto, uma empresa precisa provisionar — ou construir — uma infraestrutura local dedicada ao uso de nuvens privadas. Isso exige um investimento de capital significativo, que pode custar inicialmente mais do que o modelo de pagamento por uso das nuvens públicas. Entenda os investimentos em hardware, software, talentos e tempo necessários para construir uma nuvem privada e faça um orçamento adequado.

Além disso, os diferentes tipos de nuvem privada têm custos diferentes. Observe o seguinte ao planejar uma implantação de nuvem privada:

Nuvem privada autogerenciada. Também conhecida como nuvem local , uma organização cria e gerencia essa nuvem de forma autônoma. A instalação que hospeda a infraestrutura pode ser uma sala de servidores local, um data center próprio da empresa ou um centro de colocation em um espaço de rack alugado.

Também conhecida como , uma organização cria e gerencia essa nuvem de forma autônoma. A instalação que hospeda a infraestrutura pode ser uma sala de servidores local, um data center próprio da empresa ou um centro de colocation em um espaço de rack alugado. Nuvem privada gerenciada. Um provedor terceirizado gerencia a infraestrutura de nuvem, que é reservada para uso de uma organização.

Um provedor terceirizado gerencia a infraestrutura de nuvem, que é reservada para uso de uma organização. Nuvem privada virtual. Uma VPC é a divisão da arquitetura de nuvem pública e multilocatária de um provedor de serviços para oferecer suporte à computação em nuvem privada.

3. Pouca experiência

Nuvens privadas podem ser complexas de projetar, construir, gerenciar e manter — especialmente serviços e estruturas de suporte, como aplicativos corporativos, serviços de software, automação e orquestração. Isso exige ampla expertise da equipe de TI, que pode não estar disponível no quadro de funcionários atualmente disponível. Essas habilidades podem incluir o seguinte:

Gerenciamento de infraestrutura relacionada a hardware local e tecnologias de virtualização.

Gerenciamento de segurança focado nas necessidades de nuvem privada.

Experiência avançada em redes para lidar com configurações complexas e com necessidades rigorosas de segurança.

Um projeto de nuvem privada pode exigir novos funcionários, ou os funcionários atuais podem precisar de treinamento e educação extensivos.

4. Limitações

Considere as limitações prementes de uma nuvem privada. A infraestrutura de TI é finita, portanto, nuvens privadas raramente se aproximam dos recursos das nuvens públicas modernas. Há um limite para o dinheiro, o tempo e o talento disponíveis para uma empresa moderna.

Por exemplo, uma nuvem privada raramente oferece a capacidade, o escopo de serviços ou o nível de escalabilidade encontrados na nuvem pública. A nuvem pública conta com uma equipe muito mais experiente e uma presença global de data centers para escala. Por esse motivo, algumas empresas optam por uma abordagem de nuvem híbrida.

5. Requisitos de conformidade e governança

Considere como a criação de uma nuvem privada impacta questões vitais de conformidade e governança. Dependendo do setor e do negócio, pode haver requisitos rigorosos de conformidade para proteger dados pessoais, como no caso da saúde, com a HIPAA, ou de uma empresa que faz negócios com a União Europeia, com o GDPR.

Normas rigorosas de conformidade com a privacidade de dados precisam ser refletidas no acesso do usuário, no armazenamento e na retenção de dados em toda a nuvem privada. Da mesma forma, a governança corporativa deve evoluir para refletir os novos recursos e riscos de uma nuvem privada, incluindo acesso, uso, segurança e continuidade dos negócios.

6. Resiliência

Sistemas e dispositivos falham, e falhas em uma nuvem privada podem impactar profundamente os negócios. Nuvens públicas podem migrar para outras regiões ou até mesmo para outros provedores.

Considere o nível de resiliência necessário para garantir a disponibilidade do sistema e dos dados. Isso pode incluir projetos de arquitetura de alta disponibilidade, proteção de dados em tempo real e recursos de backup/restauração, além de outras tecnologias para mitigar o tempo de inatividade.

7. Configuração e proteção de dados

O design da nuvem privada deve incluir consideração cuidadosa dos recursos de segurança, como criptografia, firewalls e controles de acesso.

Uma grande parte dos problemas de segurança decorre de infraestrutura mal configurada e permissões excessivas (frouxas). Nuvens privadas exigem consideração cuidadosa das configurações de hardware e software, gerenciamento rigoroso de mudanças e monitoramento comportamental cuidadoso. Isso ajuda a garantir que a nuvem privada seja segura e que o acesso e os privilégios mínimos sejam fornecidos aos usuários.

8. Monitoramento

A nuvem privada está funcionando e mantendo os níveis de serviço como deveria? Utilize um conjunto de ferramentas de monitoramento que possa coletar e reportar métricas de desempenho importantes em toda a nuvem privada. Decida quais devem ser as métricas vitais, juntamente com os parâmetros de desempenho desejados. Essas métricas podem incluir a utilização de recursos, como CPU, memória e armazenamento. Além disso, considere como as métricas devem ser reportadas e revisadas.

Quando os designers de nuvem privada conseguem entender como a nuvem deve funcionar, fica muito mais fácil identificar, entender e corrigir problemas antes que eles se agravem.

9. Otimização contínua

A infraestrutura de TI raramente é estática. Nuvens privadas se beneficiam de revisões e atualizações periódicas para aprimorar fatores vitais, como confiabilidade, eficiência, capacidade, desempenho e capacidade. Entenda como usar o monitoramento e os relatórios para avaliar o desempenho da nuvem privada e preparar o cenário para atualizações e otimizações periódicas ao longo do tempo. As otimizações também devem incluir atenção especial às mudanças nas metas e estratégias de negócios, garantindo que a nuvem privada esteja alinhada às necessidades do negócio.

10. Tecnologias

As tecnologias representam o "como" de uma nuvem pública e frequentemente são o último fator a ser considerado. Como em qualquer empreendimento de data center, os projetistas de nuvem privada devem construir uma infraestrutura utilizando sistemas ou dispositivos confiáveis ​​e abrangentes, adequados aos objetivos estabelecidos. As tecnologias devem se adequar aos objetivos de negócios, e não o contrário. Selecione fornecedores com base na confiabilidade, compatibilidade e suporte de seus produtos.

Sobre o autor: Stephen J. Bigelow, editor sênior de tecnologia da Informa TechTarget, tem mais de 30 anos de experiência em redação técnica na indústria de PC e tecnologia.