Getty Images/iStockphoto
10 problemas comuns ao criar uma nuvem privada
Organizações que desejam criar uma nuvem privada devem se preparar para uma infinidade de questões, incluindo segurança, conformidade, experiência da equipe e custo.
Nuvens privadas atraem empresas que precisam da flexibilidade e do autoatendimento de uma nuvem pública, com o controle e a transparência encontrados em infraestruturas locais. No entanto, implementar e gerenciar uma nuvem privada pode ser uma tarefa desafiadora, repleta de problemas complexos.
Entenda melhor como as nuvens privadas e públicas diferem, bem como os problemas mais comuns em ambientes privados para evitar dores de cabeça com implantação e gerenciamento.
Nuvens privadas vs. públicas
Nuvens privadas e públicas são dois modelos de computação em nuvem que visam oferecer diferentes conjuntos de benefícios a uma empresa:
- Uma nuvem pública, como AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud, é projetada para escalabilidade extremamente alta, oferecendo um amplo conjunto de serviços e recursos em uma área global. Nuvens públicas operam usando arquiteturas multilocatárias, onde recursos e serviços são compartilhados, e os dados corporativos são retidos principalmente remotamente na nuvem pública.
- Uma nuvem privada é projetada para altos níveis de controle e supervisão, o que permite à empresa oferecer autoatendimento e autonomia na nuvem, ao mesmo tempo em que impõe controle direto sobre a infraestrutura e os dados que a constituem. No entanto, isso também limita o escopo, a escalabilidade e os serviços da maioria das nuvens privadas.
Consequentemente, nuvens públicas e privadas não são mutuamente exclusivas e podem ser usadas simultaneamente para oferecer diferentes benefícios comerciais. Nuvens públicas e privadas também podem se conectar para fornecer uma nuvem híbrida, idealmente trazendo os benefícios e recursos de ambos os paradigmas de nuvem para os negócios.
Problemas de implantação de nuvem privada
Depois de definir o que é uma nuvem privada, vamos discutir os 10 problemas mais comuns a serem considerados ao estabelecer uma nuvem privada.
1. Objetivos indefinidos
A inveja tecnológica é a ruína das empresas modernas. Não implemente tecnologias caras, como uma nuvem privada, só porque está na mídia ou é cobiçada por um concorrente. Entenda as necessidades ou justificativas para uma nuvem privada e avalie o valor de tal projeto com uma análise de custo-benefício. Os usuários precisam entender o seguinte:
- Porque uma nuvem privada é necessária
- O que precisa ser feito pelo negócio
- Como ele deve se alinhar às metas de negócios
2. Custos de infraestrutura
Nuvens privadas dependem de infraestrutura local, portanto, uma empresa precisa provisionar — ou construir — uma infraestrutura local dedicada ao uso de nuvens privadas. Isso exige um investimento de capital significativo, que pode custar inicialmente mais do que o modelo de pagamento por uso das nuvens públicas. Entenda os investimentos em hardware, software, talentos e tempo necessários para construir uma nuvem privada e faça um orçamento adequado.
Além disso, os diferentes tipos de nuvem privada têm custos diferentes. Observe o seguinte ao planejar uma implantação de nuvem privada:
- Nuvem privada autogerenciada. Também conhecida como nuvem local, uma organização cria e gerencia essa nuvem de forma autônoma. A instalação que hospeda a infraestrutura pode ser uma sala de servidores local, um data center próprio da empresa ou um centro de colocation em um espaço de rack alugado.
- Nuvem privada gerenciada. Um provedor terceirizado gerencia a infraestrutura de nuvem, que é reservada para uso de uma organização.
- Nuvem privada virtual. Uma VPC é a divisão da arquitetura de nuvem pública e multilocatária de um provedor de serviços para oferecer suporte à computação em nuvem privada.
3. Pouca experiência
Nuvens privadas podem ser complexas de projetar, construir, gerenciar e manter — especialmente serviços e estruturas de suporte, como aplicativos corporativos, serviços de software, automação e orquestração. Isso exige ampla expertise da equipe de TI, que pode não estar disponível no quadro de funcionários atualmente disponível. Essas habilidades podem incluir o seguinte:
- Gerenciamento de infraestrutura relacionada a hardware local e tecnologias de virtualização.
- Gerenciamento de segurança focado nas necessidades de nuvem privada.
- Experiência avançada em redes para lidar com configurações complexas e com necessidades rigorosas de segurança.
Um projeto de nuvem privada pode exigir novos funcionários, ou os funcionários atuais podem precisar de treinamento e educação extensivos.
4. Limitações
Considere as limitações prementes de uma nuvem privada. A infraestrutura de TI é finita, portanto, nuvens privadas raramente se aproximam dos recursos das nuvens públicas modernas. Há um limite para o dinheiro, o tempo e o talento disponíveis para uma empresa moderna.
Por exemplo, uma nuvem privada raramente oferece a capacidade, o escopo de serviços ou o nível de escalabilidade encontrados na nuvem pública. A nuvem pública conta com uma equipe muito mais experiente e uma presença global de data centers para escala. Por esse motivo, algumas empresas optam por uma abordagem de nuvem híbrida.
5. Requisitos de conformidade e governança
Considere como a criação de uma nuvem privada impacta questões vitais de conformidade e governança. Dependendo do setor e do negócio, pode haver requisitos rigorosos de conformidade para proteger dados pessoais, como no caso da saúde, com a HIPAA, ou de uma empresa que faz negócios com a União Europeia, com o GDPR.
Normas rigorosas de conformidade com a privacidade de dados precisam ser refletidas no acesso do usuário, no armazenamento e na retenção de dados em toda a nuvem privada. Da mesma forma, a governança corporativa deve evoluir para refletir os novos recursos e riscos de uma nuvem privada, incluindo acesso, uso, segurança e continuidade dos negócios.
6. Resiliência
Sistemas e dispositivos falham, e falhas em uma nuvem privada podem impactar profundamente os negócios. Nuvens públicas podem migrar para outras regiões ou até mesmo para outros provedores.
Considere o nível de resiliência necessário para garantir a disponibilidade do sistema e dos dados. Isso pode incluir projetos de arquitetura de alta disponibilidade, proteção de dados em tempo real e recursos de backup/restauração, além de outras tecnologias para mitigar o tempo de inatividade.
7. Configuração e proteção de dados
O design da nuvem privada deve incluir consideração cuidadosa dos recursos de segurança, como criptografia, firewalls e controles de acesso.
Uma grande parte dos problemas de segurança decorre de infraestrutura mal configurada e permissões excessivas (frouxas). Nuvens privadas exigem consideração cuidadosa das configurações de hardware e software, gerenciamento rigoroso de mudanças e monitoramento comportamental cuidadoso. Isso ajuda a garantir que a nuvem privada seja segura e que o acesso e os privilégios mínimos sejam fornecidos aos usuários.
8. Monitoramento
A nuvem privada está funcionando e mantendo os níveis de serviço como deveria? Utilize um conjunto de ferramentas de monitoramento que possa coletar e reportar métricas de desempenho importantes em toda a nuvem privada. Decida quais devem ser as métricas vitais, juntamente com os parâmetros de desempenho desejados. Essas métricas podem incluir a utilização de recursos, como CPU, memória e armazenamento. Além disso, considere como as métricas devem ser reportadas e revisadas.
Quando os designers de nuvem privada conseguem entender como a nuvem deve funcionar, fica muito mais fácil identificar, entender e corrigir problemas antes que eles se agravem.
9. Otimização contínua
A infraestrutura de TI raramente é estática. Nuvens privadas se beneficiam de revisões e atualizações periódicas para aprimorar fatores vitais, como confiabilidade, eficiência, capacidade, desempenho e capacidade. Entenda como usar o monitoramento e os relatórios para avaliar o desempenho da nuvem privada e preparar o cenário para atualizações e otimizações periódicas ao longo do tempo. As otimizações também devem incluir atenção especial às mudanças nas metas e estratégias de negócios, garantindo que a nuvem privada esteja alinhada às necessidades do negócio.
10. Tecnologias
As tecnologias representam o "como" de uma nuvem pública e frequentemente são o último fator a ser considerado. Como em qualquer empreendimento de data center, os projetistas de nuvem privada devem construir uma infraestrutura utilizando sistemas ou dispositivos confiáveis e abrangentes, adequados aos objetivos estabelecidos. As tecnologias devem se adequar aos objetivos de negócios, e não o contrário. Selecione fornecedores com base na confiabilidade, compatibilidade e suporte de seus produtos.
Sobre o autor: Stephen J. Bigelow, editor sênior de tecnologia da Informa TechTarget, tem mais de 30 anos de experiência em redação técnica na indústria de PC e tecnologia.