BMC Connect 23 oferece uma visão para empresas digitais autônomas e inovação na América Latina

A BMC Software, uma multinacional especializada no desenvolvimento de soluções em softwares e serviços para empresas promoveu em São Paulo o BMC Connect 23. O evento, que contou com a participação de líderes da BMC, clientes e parceiros tinha como principal objetivo discutir as mais inovadoras soluções de TI da empresa.

A ComputerWeekly Brasil marcou presença e conversou com autoridades-chave da empresa, que compartilharam sua visão e insights sobre o mercado de soluções de TI, incluindo a expansão na América Latina.

Ram Chakravarti, diretor de Tecnologia da BMC, explicou como a empresa está liderando a transformação das operações digitais, detalhou a importância da IA generativa em seus produtos e falou sobre como a BMC está moldando o futuro das empresas digitais autônomas.

Celso Rodrigues, Vice-Presidente da América Latina, destacou o papel da BMC em apoiar as empresas da região na busca pela autonomia digital, compartilhou insights sobre o crescimento da BMC na América Latina e como a empresa está comprometida em fornecer tecnologia de classe mundial para seus clientes.

Por fim, Marcia Nakahara, diretora no Brasil, abordou o compromisso da BMC com a conformidade de dados e a regulamentações de privacidade, especialmente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Brasil. Ela também destacou os aprendizados do BMC Connect, enfatizando a importância do feedback dos clientes e parceiros. Acompanhe as entrevistas.

Já para atender as necessidades futuras, estamos hiperfocados em aproveitar o poder de novas tecnologias, especificamente IA, para explorar e monetizar vastos conjuntos de dados, levando em consideração a necessidade de maior automação e inteligência, bem como a necessidade de velocidade e flexibilidade no ambiente de um cliente.

Chakravarti: Nossa filosofia de inovação está baseada em atender às necessidades dos clientes e alinhada ao que está acontecendo no mercado, tanto macro quanto em segmentos específicos de nosso interesse. Nossa estratégia de portfólio procura atender necessidades atuais e futuras de nossos clientes. Para atender às necessidades atuais do cliente, estamos viabilizando e apoiando o avanço de ambientes de TI híbridos cada vez mais complexos, tornando novos casos de uso realidade e estendendo o valor das soluções BMC em toda a empresa e transformando e futuro os investimentos em tecnologia.

As empresas têm imensas quantidades de dados que podem impulsionar a diferenciação competitiva e aumentar a eficiência operacional, mas a questão é: “como aproveitamos os dados em nosso benefício sem criar tensão técnica e de recursos?” E, mais importante: “como podemos usar os investimentos tecnológicos que já fizemos para modernizar e avançar nossas operações de TI e processos?” A resposta está no poder da IA e dos dados.

A incerteza econômica resultante e uma mudança nas expectativas de funcionários, consumidores e cidadãos em geral são desafios que afetam todos os negócios. As empresas devem reinventar a forma como operam para ter sucesso e prosperar. A tecnologia, incluindo o uso de IA, é fundamental para ajudar a enfrentar esses desafios, e a Empresa Digital Autônoma é a visão da BMC para a empresa de sucesso do futuro: ágil, resiliente, transformada digitalmente e pronta para inovar e vencer continuamente.

Chakravarti: O mundo está mudando rapidamente, e a velocidade da mudança está acelerando. As empresas em todos os setores da indústria foram impactadas por uma série de disrupções, desde o aumento da inflação e as taxas de juros em alta até os persistentes desafios da cadeia de suprimentos –sem mencionar três anos de pandemia e uma guerra na Ucrânia.

Se as empresas aplicarem IA e GPT nos casos de uso errados e com dados ruins, pode haver consequências graves, como mau uso, saídas falhas ou vazamento de dados confidenciais. Isso pode causar interrupções de negócios, comprometer a integridade dos dados e gerar insatisfação do cliente. Também existem problemas sobre como os modelos são treinados ao longo do tempo. Se eles se alimentarem de dados autogerados, isso pode levar ao colapso do modelo.

Enquanto a IA generativa oferece benefícios significativos, como experiência do cliente e racionalização das operações de TI, ela deve ser implementada com ponderação. É preciso entender os limites da IA e garantir treinamento adequado para evitar desafios no futuro.

Em minhas conversas com CIOs e executivos de TI que são clientes da BMC, é evidente que eles estão olhando para os benefícios e também pesando os riscos (segurança, privacidade de dados, precisão, ética etc.), dada a novidade da IA Gen. Eles então perguntam sobre considerações de implementação e operação –e essas são as perguntas absolutamente corretas a se considerar com novas tecnologias como a IA Gen.

Chakravarti: A IA generativa já impactou, e impactará ainda mais no futuro, as decisões de gastos dos compradores de tecnologia empresarial e como as empresas de software empresarial continuam escalando. A IA generativa promete automatizar processos que reduzem o trabalho de coletar e correlacionar dados em diversos setores. Organizações e clientes podem alcançar um nível de eficiência operacional digital nunca visto antes, mas, no caso de uso empresarial, os modelos de IA precisam ser treinados em conjuntos de dados internos.

Operações Digitais Conectadas dizem respeito a como integrar todos os componentes dos cenários tecnológicos dos clientes para permitir que eles se movam mais rápido, se adaptem com mais rapidez e inovem melhor. As operações digitais são a chave para o sucesso de todos os negócios, e a BMC pode ajudar seus clientes a conectar tudo.

Ram Chakravarti, diretor de Tecnologia da BMC: Apresentamos o conceito de Empresa Digital Autônoma, ou EDA, alguns anos atrás para explicar nossa visão para a evolução do software empresarial e o papel que ele desempenhará no futuro para possibilitar o sucesso dos negócios. Isso ressonou bem com o setor, e este ano adicionamos um novo capítulo à história: Operações Digitais Conectadas.

Estratégia da BMC na região

Celso Rodrigues, Vice-Presidente da América Latina da BMC falou sobre a BMC na América Latina, incluindo oportunidades de crescimento.

Celso Rodrigues: A BMC América Latina é um hub de inovação. Nossa visão na América Latina é fornecer a nossos clientes e parceiros tecnologia de classe mundial e ajudar a criar um novo futuro digital - aproveitando o poder de nossa equipe, nossa cultura e nossa paixão.

Nossas áreas de foco incluem nossas pessoas e cultura, trabalhando com nossos parceiros e focando na excelência do cliente. Estamos expandindo nossos negócios na América Latina tanto com novos clientes quanto com clientes existentes e de longo prazo que estão comprando novas soluções nossas. Eles confiam em nós para apoiá-los em sua jornada de transformação digital. Além disso, com nossa equipe de sucesso do cliente, trabalhamos lado a lado com nossos clientes para ajudá-los a extrair o máximo valor de suas soluções BMC.

Continuamos a ver a adoção de tecnologia em todas as áreas. No Brasil, temos clientes em todas as áreas, incluindo o setor público/governo. Oito dos dez maiores bancos do Brasil usam a solução Control-M da BMC. No México, temos muitos clientes em nossos portfólios principal e de automação de negócios digitais.

O mainframe também continua sendo um negócio fundamental em toda a América Latina. Nos resultados da 18ª pesquisa anual de mainframe da BMC, anunciados em setembro de 2023, tivemos algumas estatísticas importantes de nossos entrevistados no Brasil. Noventa e oito por cento deles veem o mainframe como uma plataforma para crescimento e novas cargas de trabalho a longo prazo, e 88% aumentaram o investimento em mainframe no último ano. Além disso, 69% dos entrevistados estão usando práticas de DevOps no mainframe.

Quando se trata de nossa cultura corporativa na América Latina, nossos funcionários também dão prioridade à conexão com nossas comunidades. Em uma recente competição de arrecadação de alimentos em nossos países da América Latina, nossos funcionários coletaram 2.710 quilos de alimentos para doação. A doação ajudará as comunidades locais em toda a América Latina e contribuirá positivamente para a vida daqueles que mais precisam.