Metaverso pode revolucionar a experiência de compra do brasileiro

Ávido por novidades, o público brasileiro é um dos que mais apreciam redes sociais, pois é nesse ambiente virtual que ele encontra lazer e interação com influencers e marcas. Sempre em busca do que é novo, o Brasil mostrou rápida adesão ao sistema de pagamentos instantâneos PIX e tem o desejo de fazer pagamentos em tempo real por aplicativos de mensagens ou mídias sociais, conforme pesquisa recente da Mastercard.

Para enriquecer essa mistura, o metaverso é um ingrediente interessante para tornar a experiência de compra do brasileiro mais fascinante. Afinal, esse ambiente virtual imersivo tem um potencial enorme no varejo de tornar as compras online mais atraentes, uma vez que os consumidores podem explorar novidades durante as compras online, de maneira muito mais próxima da experiência de estarem ao vivo na loja que tanto gostam, sem sair de casa.

No metaverso, ao visitar as lojas de suas marcas preferidas, o cliente não ficará perdido ou entediado porque as marcas poderão mostrar de forma estratégica as maiores e mais atraentes prateleiras para que ele possa ver instantaneamente o que a loja tem a oferecer. Isso é possível porque a cada dia ampliam-se as possibilidades do uso de dados fornecidos pelos consumidores nas suas interações com as marcas nas redes sociais, sites e nas transações de pagamentos. A cada retorno do usuário à loja no metaverso, as empresas podem revelar mais linhas de produtos para surpreendê-lo e encantá-lo.

A grande vantagem da tecnologia do metaverso comparado a um ambiente bidimensional é que ele mergulha o consumidor na experiência, permitindo que ele “se perca" no ambiente e descubra novas mensagens, detalhes ou produtos associados. A construção desse ambiente personalizado só é possível com dados confiáveis. No Brasil, com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as empresas têm um ponto de apoio sólido para dar garantias aos seus consumidores de que suas informações estarão protegidas e de que serão usadas adequadamente.