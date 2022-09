7 tendências que impulsionam a transformação dos data centers

Nos últimos dois anos, fomos testemunhas de transformações tecnológicas sem precedentes relacionadas à forma com que trabalhamos, realizamos atividades de entretenimento e nos comunicamos. Como era esperado para 2021, a forte migração para a nuvem, que começou em 2020, continuou transformando as empresas e os data centers, a implementação do 5G se acelerou, bem como a tendência impulsionada pela internet das coisas para transformar quase tudo em "inteligente". A inteligência artificial deixou de ser experimental e se tornou essencial, e o trabalho remoto passou, para muitos, de uma atitude necessária para uma forma de vida.

Estas tendências têm se mostrado tão importantes para a forma como as empresas, as comunidades e as famílias se adaptam às mudanças, que continuarão avançando nos próximos meses e até anos. Além disso, duas novas tendências, a adoção acelerada da fibra monomodo para um processamento de dados mais rápido e o gerenciamento automatizado da infraestrutura (AIM), para uma maior interoperabilidade dos sistemas, terão um impacto significativo nos data centers.

Vejamos abaixo como deverá ser a evolução destas tendências nos próximos meses.

A migração para a nuvem A escalabilidade e o custo impulsionam as empresas para a nuvem. No final de 2021, a HPE informou que os pedidos da sua plataforma na nuvem GreenLake aumentaram em 46% e a AWS obteve um crescimento anual por volta de 40%. Alugar a infraestrutura e escalá-la em questão de dias, em lugar de esperar uma construção de vários anos, é bastante convincente. Tanto a infraestrutura de nuvem pública como a privada terão crescimento. As grandes empresas utilizarão um modelo híbrido, enquanto as menores apenas utilizarão a nuvem pública. O único inibidor real deste crescimento é a preocupação com a segurança dos dados e as restrições de compliance. Por exemplo, empresas e governos lidam com normas de privacidade que exigem a proteção de prontuário médico ou a manutenção de dados restrita ao ambiente da empresa ou mesmo de um país.

O auge do 5G reconfigura os data centers Para satisfazer as demandas tanto das empresas como dos consumidores, os provedores de serviços e as empresas privadas continuarão avaliando as formas mais eficientes e rentáveis de oferecer funcionalidades 5G e entregar mais dados com maior rapidez. A partir de 2022, começamos a ver um aumento na construção do 5G privado, baseado em uma arquitetura de nuvem com rádios locais na nuvem. Esta aplicação intensiva em dados e sensível à latência impulsiona ainda mais o crescimento dos data centers. Esta será uma tendência que poderá permanecer por vários anos à medida em que as empresas obtenham mais acesso ao espectro 5G das operadoras.

O trabalho a distância se tornou uma forma de vida O trabalho a distância era uma tendência antes da pandemia, e para muitos trabalhadores e empresas, se tornará a forma padrão de fazer negócios nos próximos anos, proporcionando para muitos uma melhor qualidade de vida, um custo muito menor para fazer negócios, e inclusive um aumento da produtividade. Sem dúvida esta tendência terá um impacto significativo na necessidade de acesso à internet de alta velocidade domiciliar para apoiar as videoconferências, não só para trabalho, mas também para a aprendizagem e o entretenimento a distância. Uma vez mais, os requisitos de armazenamento e rendimento dos data centers devem aumentar para suportar vídeos de alta qualidade, e também gravações e seu armazenamento.

IoT impulsiona empresas mais inteligentes Segundo a consultoria Statista, o número de dispositivos IoT em todo o mundo alcançará mais de 25,4 bilhões em 2030, triplicando os 8,7 bilhões de dispositivos de 2020. No entanto, isto é apenas o início, já que as empresas começam a entender como podem otimizar as operações, como o envio e a logística, mediante a coleta e análise de dados capturados por sensores. Uma vez mais, o impacto nos data centers será enorme, já que todos estes dados têm que ser armazenados e processados em algum lugar, e cada vez mais este lugar é a nuvem. Pensemos no número de sensores de dados necessários para uma aplicação de acompanhamento de pacotes: qual a origem de um pacote, onde está, para onde se dirige, a hora estimada de chegada, as condições ambientais (incluindo a temperatura, a umidade, a altitude, a pressão etc.), a empresa de entrega, o motorista, o estado e o histórico do veículo. Muitos desses dados são atualizados constantemente, agora multiplique todos estes dados de um pacote por centenas de milhares ou inclusive milhões de pacotes. E como ocorre com muitas aplicações "inteligentes", veículos autônomos, edifícios inteligentes, supervisão de serviços de saúde, muitos dos dados são sensíveis ao tempo, o que significa que o processamento deve ocorrer na borda, impulsionando ainda mais o crescimento dos data centers edge. As aplicações de vídeo impulsionadas pela IoT para a supervisão da segurança, a mineração de dados e inclusive o entretenimento estão contribuindo para esta demanda.

Cada vez nos apoiaremos mais na IA e na RA Nos últimos anos, a maioria das empresas ainda estava descobrindo qual seria sua estratégia de inteligência artificial. Em 2022, a IA tem sido essencial para compreender todos os dados que as empresas estão coletando: a análise de big data não pode ser feita manualmente. Desde o reconhecimento facial até o rastreamento de contatos, passando pela análise da cadeia de fornecimento e a logística, a IA é a chave para a otimização dos processos e para a competitividade empresarial. A criação de capacidades de inteligência artificial será uma iniciativa importante para a maioria das empresas, com uma tendência a longo prazo rumo a uma maior dependência da realidade aumentada (RA). Ela tem sido utilizada inicialmente para os videogames e para a interação pessoal, mas começará a desempenhar um papel empresarial cada vez mais importante nas aplicações de marketing, vendas, formação e outros serviços.

As redes de 400/800 gigabits impulsionam a adoção da fibra monomodo Uma tendência importante para este ano é a aceleração da adoção da fibra monomodo utilizando redes de 400 e 800 Gbps. Isto está acontecendo mais rápido do que o esperado, como resultado de todas as tendências assinaladas anteriormente. Embora a fibra multimodo continue sendo popular, estamos vendo que se implementa mais fibra monomodo, especialmente nos data centers na nuvem e em DCs hyperscale.