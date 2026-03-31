La ilusión de la inteligencia: por qué más IA no significa mejor experiencia

Pocas tecnologías generaron tantas expectativas -y tanta presión- como la inteligencia artificial (IA). En los últimos años, su adopción se aceleró de forma contundente en mercados como el argentino, empujada por la necesidad de eficiencia operativa en contextos económicos desafiantes. Sin embargo, ese avance masivo convive con una paradoja: cada vez más empresas integran IA, pero no necesariamente logran mejorar la experiencia del cliente.

La ecuación, que durante años pareció lineal -es decir, que más tecnología equivale a mejor servicio- hoy muestra fisuras evidentes.

En el frente de la experiencia del cliente (CX), la inteligencia artificial sí produjo un cambio tangible: la velocidad. Automatización, bots conversacionales y sistemas de autoservicio permiten responder más rápido que nunca.

Según datos de Zendesk, el 91% de los líderes de CX en Latinoamérica reconoce que la IA acelera de forma material tanto la primera respuesta como la resolución de los casos. A la vez, el 87% considera que la inmediatez ya no es un diferencial, sino la línea base: cualquier demora empieza a percibirse como una falla del servicio.

“El cliente no busca interacción, busca solución y la busca ahora”, sostiene Gilberto Garza, vicepresidente regional de Ventas de Zendesk para Latinoamérica.

Pero ahí aparece el primer quiebre: la velocidad, por sí sola, no alcanza. De hecho, cuando no está acompañada de precisión y contexto, puede amplificar errores y erosionar la confianza. Como advierte Garza, “la velocidad sin precisión amplifica errores; la automatización sin control erosiona la confianza”. Por ejemplo, un chatbot que responde rápido pero no entiende el problema, o un sistema automatizado que deriva mal un caso, no sólo no mejora la experiencia, sino que, en muchos casos, la empeora.

La brecha entre adopción y valor A nivel global, la distancia entre implementar IA y generar valor real es significativa. Según el informe The State of AI 2025 de McKinsey, el 78% de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial en al menos una función, pero solo el 23% logró escalarla de forma amplia en toda la empresa. Ese gap también se refleja en la experiencia cotidiana de los usuarios. En Argentina, donde la tolerancia a la fricción es cada vez más baja, abundan ejemplos de implementaciones que prometen simplificar, pero terminan agregando complejidad: automatizaciones que suman pasos, asistentes virtuales que no resuelven consultas reales o plataformas que no contemplan el contexto local. “El usuario no está cansado de la tecnología, está cansado del relato”, resume Héctor Ferraro, director Backend & Cognitive de Snoop Consulting. “Durante años se habló de inteligencia artificial como una solución mágica, pero muchas implementaciones no cambiaron la experiencia cotidiana”. El punto es clave porque para el usuario, la existencia de IA es irrelevante si no se traduce en beneficios concretos. Parte del problema radica en cómo las organizaciones conciben -y comunican- la inteligencia artificial. Durante mucho tiempo, la estrategia consistió en hacerla visible: mostrar capacidades, destacar algoritmos, posicionarla como diferencial competitivo. Pero ese enfoque empieza a agotarse. “La etapa del asombro ya pasó”, explican desde Snoop Consulting. “Hoy la inteligencia artificial no tiene que impresionar ni mostrarse, tiene que integrarse bien”. En otras palabras, la IA deja de ser protagonista para convertirse en infraestructura. Su éxito no se mide por cuánto se ve, sino por cuánto mejora -de forma casi imperceptible- la experiencia. “Cuando está bien implementada, no se percibe como tecnología, sino como fluidez: procesos más simples, menos errores, resoluciones más claras”, detallan desde la firma.