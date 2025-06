Cómo calcular y reducir su tiempo medio de reparación

Los profesionales de continuidad del negocio y de recuperación ante desastres necesitan una forma de determinar cuánto tiempo tomará reparar ya sea un proceso empresarial, un sistema TI o un componente de hardware. MTTR es una métrica útil en la que pueden apoyarse.

El tiempo medio de reparación (MTTR, por sus siglas en inglés) es una métrica ampliamente utilizada que estima el tiempo promedio en que un sistema probablemente necesitará para ser reparado antes de poder reanudar su operación normal. También se le conoce, en algunas ocaciones, como tiempo medio de resolución, recuperación o respuesta.

Independientemente de cómo se le llame, mientras más bajo sea el valor del MTTR, más fácil será reparar el elemento. Al gestionar sistemas, tecnologías o procesos, el objetivo es reducir el tiempo promedio que algo necesitará para ser reparado. Si, por ejemplo, el MTTR de un sistema es 0, sus usuarios experimentarán mucho menos tiempo de inactividad que aquellos que utilizan un sistema con un valor positivo de MTTR.

Cuando el objetivo es una operación ininterrumpida, un valor bajo de MTTR significa que el elemento en cuestión –si falla– será relativamente fácil de reparar y requerirá un tiempo mínimo para volver a operar con normalidad. En este artículo, aprenderá cómo reducir el MTTR, por qué es importante mantener esta métrica baja y algunos consejos para calcularlo.

Cómo calcular el MTTR

El MTTR es un promedio obtenido a partir del análisis de varios elementos. Durante un período de tiempo específico –como un dia, una semana o un mes–, se suman los tiempos que tomó cada reparación realizada por el equipo de TI. Ese valor, generalmente expresado en horas, se divide entre el número de eventos de reparación no planificados o no programados ocurridos durante el período de análisis; es decir, todos los eventos que requirieron reparación y que no estaban previstos. Los períodos de mantenimiento programado no se incluyen en los cálculos de MTTR.

Utilice esta fórmula para determinar el MTTR.

En la práctica, los equipos de BCDR aplican este cálculo a una serie de eventos que requirieron reparación. Esto les proporciona el MTTR. A partir de ahí, es más fácil tener una idea de cuánto necesitan reducir el MTTR o si los sistemas actuales son suficientes.

Este ejemplo calcula el MTTR de cinco eventos disruptivos.

Aunque este cálculo parece relativamente sencillo, y los equipos de BCDR pueden configurarlo fácilmente en una hoja de cálculo, pueden surgir errores o fallas potenciales. Por ejemplo, la fórmula del MTTR asume que las tareas se realizan de forma secuencial por personal debidamente capacitado. Si se cambia el orden de las tareas, si varias tareas se ejecutan al mismo tiempo o si la persona que las realiza no está adecuadamente entrenada, el cálculo podría ser incorrecto.