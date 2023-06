O que você precisa saber antes de contratar um consultor de segurança?

O papel do consultor de segurança (Security Advisor) ganhou notoriedade, grande parte, por cenário de ciberameaças que estão em constante evolução, mas também por sua natureza colaborativa, criando uma onda de inovação em diferentes indústrias.

Vemos que a cada ano, novas formas de ataques cibernéticos são criadas e, por isso, as organizações vêem recorrendo a empresas especializadas, para terceirizar sua segurança, buscando melhorar sua gestão para que seu negócio se mantenha protegido e contínuo. Para isso, é importante escolher não só organizações que entendam sua empresa, mas que tenham alguém que seja mais que um interlocutor entre o cliente e o prestador de serviços, que consiga analisar e ir além das questões de segurança, para entender como as soluções disponíveis podem ajudar seus negócios a avançar.

O trabalho do Security Advisor deve ser permeado pela seguinte pergunta: Qual problema estou ajudando a resolver? O profissional precisa ser proativo, conhecer o mercado e principalmente ter a confiança do cliente. De modo que, sua maior qualidade seja sua credibilidade, presença na operação do cliente ajudando a compor seu ambiente de segurança da melhor forma e buscar avanços em outros setores.

O que considerar ao escolher um advisor?

Ao pensar em contratar um consultor, é preciso procurar um profissional que tenha conhecimento dos princípios de segurança, gerenciamento de riscos, avaliação de ameaças e estratégias de mitigação. Uma boa dica é buscar recomendações de fontes confiáveis, onde o profissional tenha de bagagem projetos de sucesso e um bom retorno.

Além disso, encontrar um advisor que tenha experiência no setor específico da sua empresa é, de fato, um aliado. Alguém que entenda as necessidades de seu negócio pode fornecer orientações e percepções certeiras. Deve ser hábil, flexível e adaptável ao resolver problemas, criando estratégias e lidando com possíveis ameaças. Avaliar a capacidade colaborativa com a equipe e com as partes interessadas é fundamental, uma vez que as medidas de segurança exigem coordenação entre vários departamentos.

Outro quesito importante é verificar se o profissional se mantém atualizado nas leis, regulamentos e padrões do setor pertinentes à segurança e privacidade. Garantindo que sua empresa esteja em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), certificações como a Certified Protection Professional (CPP), a Certified Information Systems Security Professional (CISSP) ou certificações relevantes específicas do setor. Assim, evitando, não apenas, repercussões legais e financeiras, mas também aumentando a confiança para com o cliente.