5 passos para criar uma estratégia de segurança baseada em risco

O cumprimento de normas de segurança tais como ISO/IEC 27001, PCI DSS, CCPA e GDPR não torna necessariamente os controles de segurança de uma empresa eficazes e econômicos. Simplesmente seguir longas listas de verificação e implementar controles básicos para satisfazer os requisitos de uma norma não criará automaticamente uma estratégia coerente que construa um ambiente operacional resiliente, que possa lidar com as ameaças atuais e futuras.

Uma abordagem de segurança baseada em risco, por outro lado, identifica os verdadeiros riscos para os ativos mais valiosos de uma organização e dá prioridade aos gastos para mitigar esses riscos a um nível aceitável. Uma estratégia de segurança moldada por decisões baseadas no risco permite a uma organização desenvolver objetivos de segurança mais práticos e realistas e investir os seus recursos de uma forma mais eficaz. Também proporciona conformidade, não como um fim em si mesmo, mas como consequência natural de uma postura de segurança forte e otimizada.

Embora uma estratégia de segurança baseada no risco exija um planejamento cuidadoso, monitoração e avaliação contínua, não tem de ser um processo muito complexo. Existem cinco passos-chave para implementar a segurança baseada em risco que, embora demorados, alinharão a segurança com os objetivos da organização.

Avaliar os ativos desta forma garante que aqueles que são mais importantes para a continuidade do dia a dia da organização tenham a maior prioridade quando se trata de segurança.

A cada ameaça identificada deve ser atribuído um nível de perigo com base na probabilidade da sua ocorrência. A probabilidade de ocorrência de um determinado cenário exigirá a contribuição de gestores empresariais para fornecer conhecimentos específicos do setor, a fim de acrescentar às avaliações de informações sobre ameaças da própria equipa de segurança.

A seguir, identifique quem pode querer roubar ou danificar os bens identificados no primeiro passo, bem como porque e como o podem fazer. Isto pode incluir concorrentes, nações hostis, empregados ou clientes descontentes, terroristas e ativistas, bem como ameaças não hostis, tais como um empregado não treinado. Considerar também a ameaça de catástrofes naturais, tais como inundações e incêndios.

Note-se que as vulnerabilidades físicas também precisam ser levadas em conta. Os perímetros são seguros e patrulhados? Os extintores de incêndio são verificados regularmente? Os sistemas geradores de reserva são testados?

Esta abordagem baseada no risco permite a uma organização dar prioridade correta às vulnerabilidades que identificou e concentrar os seus esforços nos riscos que são os mais significativos para as suas operações.

Uma vez identificados os bens, ameaças e vulnerabilidades de uma organização, o perfil de risco pode começar a ser traçado. O risco pode ser considerado como a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade, resultando num impacto comercial. O processo de definição de perfis de risco avalia os controles e salvaguardas existentes e mede o risco para cada combinação ativo-ameaça-vulnerabilidade, atribuindo-lhe em seguida uma pontuação de risco. Estas pontuações baseiam-se no nível de ameaça e no impacto sobre a organização caso o risco ocorra realmente.

Passo 4: Definição do perfil de risco

Passo 5: Tratamento dos riscos

Os riscos variam desde os que são suficientemente baixos para que uma organização os possa aceitar sem impacto adverso até aos tão graves, que devem ser evitados a todo o custo. Uma vez que cada risco tenha sido avaliado, deve ser tomada a decisão de o tratar, transferir, tolerar ou terminar. Cada decisão deve ser documentada juntamente com as razões que a embasaram. Repita o processo para cada cenário de ameaça para garantir que os recursos possam ser aplicados aos riscos que provavelmente terão o efeito mais significativo sobre o negócio. Uma vez implementadas estas decisões, realize testes para simular as principais ameaças, a fim de assegurar que os novos controles de segurança atenuem de fato os riscos mais perigosos.