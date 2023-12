CEOs e redes sociais: explicações e exemplos de melhores práticas

Existe uma maneira certa e errada de usar a mídia social como a face pública de uma empresa. Os CEOs são influenciadores que podem afetar as receitas da sua empresa através da sua presença nas redes sociais –seja para melhor ou para pior.

Elon Musk endossou o discurso de ódio antissemita na publicidade que apareceu ao lado de conteúdo odioso. Anúncios da Apple, Bravo, IBM, Oracle e Xfinity apareceram ao lado de conteúdo pró-nazista, de acordo com o grupo de vigilância da mídia Media Matters. Várias dessas empresas não anunciam mais na plataforma.

Quando os anunciantes abandonam X, a receita cai. A receita caiu X durante grande parte de 2023, tanto devido às mudanças de Musk na plataforma quanto agora à sua conduta pública. A receita de publicidade de X diminuiu pelo menos 55% ano após ano, todos os meses em 2023, de acordo com dados da Guideline.

O passo em falso de Musk é um exemplo de como um executivo não deve se apresentar nas redes sociais. Sua reputação comercial e pessoal está prejudicada.

Dito isto, há muitas maneiras pelas quais os executivos podem beneficiar a sua empresa com uma presença nas redes sociais, e muitos deles estão a fazê-lo bem.

Exemplos de CEOs nas redes sociais

As empresas podem se beneficiar se os CEOs forem consistentes, autênticos e envolventes nas redes sociais. Abaixo estão alguns exemplos de líderes que fazem isso bem.

Adena Friedman

A presidente e CEO da Nasdaq posta diretamente no LinkedIn e tem usado a plataforma para se estabelecer como uma líder inovadora no setor. A sua posição como líder numa importante bolsa de valores torna-a numa fonte de informação sobre tendências de mercado e previsões económicas. Ele tem meio milhão de seguidores na plataforma e é a principal voz do LinkedIn.

David McMillon

O presidente e CEO do Walmart costuma recorrer às redes sociais para fazer postagens de agradecimento detalhando suas visitas a várias lojas próprias em todo o país. Ele cumprimenta os funcionários e posta fotos de seus encontros com os funcionários, o que é humanizador e mostra empatia com os funcionários.

Sam Altman

O CEO da OpenAI sempre recorre às redes sociais para mostrar o seu apreço pelos seus colegas de trabalho e faz aparições públicas frequentes para falar sobre como o produto da sua empresa pode beneficiar a humanidade. Altman também compartilha abertamente suas opiniões e diferencia sua conta pessoal da conta corporativa ao fazer tweets pessoais.

Shou Zi Mastigar

O CEO da TikTok usa as redes sociais para promover sua marca e também outras marcas. Publique em sua própria plataforma para mostrar como você pode conectar os usuários ao conteúdo que eles amam e a outros usuários. Isso humaniza e promove a marca.

Nadella Satya

O CEO da Microsoft compartilha atualizações de negócios e notícias de tecnologia nas redes sociais. Ela também o utiliza para comunicar valores fundamentais, como justiça social, igualdade e diversidade. Nadella também mostra boa gestão de crises nas redes sociais. Quando Altman, CEO da OpenAI – um importante parceiro da Microsoft – foi abruptamente demitido pelo conselho, Nadella imediatamente recorreu às redes sociais para expressar a posição da empresa. Nos dias seguintes, Altman foi recontratado na OpenAI e três dos quatro membros restantes do conselho renunciaram. Nadella postou consistentemente atualizações sobre a posição da Microsoft e expressou sua gratidão aos funcionários.

Ryan Gellert

O CEO da Patagônia discute temas que são importantes para ele e refletem os valores fundamentais da Patagônia nas redes sociais, especialmente o compromisso da empresa com a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social. A sua presença social também mostra a cultura corporativa da Patagônia, que se baseia no ativismo, na sustentabilidade e no bem-estar dos funcionários.

