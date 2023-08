Cibercriminosos utilizam IA para dar golpes utilizando o nome do Desenrola Brasil

Diariamente, uma crescente quantidade de perfis falsos vem sendo criados nas redes sociais, especialmente no Facebook e Instagram, com o intuito de aplicar golpes phishing relacionados ao Desenrola Brasil, programa do governo federal que renegocia dívidas.

William Amorim, especialista em cibersegurança da Redbelt Security, consultoria especializada em segurança da informação, explica que os criminosos não buscam o dinheiro das vítimas, mas sim os dados do cartão de crédito, pois com eles em mãos, conseguem obter valores mais altos ao vende-los para outros criminosos na Dark Web a fim de aplicar outros golpes que darão mais lucro.

Segundo dados recentes levantados pela consultoria, estima-se que, em média, cerca de 10 perfis falsos são criados diariamente no Facebook com o objetivo de enganar os usuários e aplicar golpes relacionados ao Desenrola Brasil. Esse número é maior no Instagram, com uma média de 17 perfis falsos sendo criados por dia. “O uso da inteligência artificial (IA) tem sido uma estratégia cada vez mais frequente por parte dos golpistas, porque esta tecnologia torna os perfis falsos mais convincentes e difíceis de identificar. Outro diferencial é que com IA os textos são mais bem elaborados, dificultando a identificação dos golpes, que antes eram reconhecidos muitas vezes devido aos erros de português nas páginas fraudulentas, além disso é possível criam fotos de perfil, escrever mensagens personalizadas e até mesmo interagir com outros usuários, conferindo uma aparência legítima às suas atividades fraudulentas”, explica Amorim.

O site saquebrasil club ilustra bem esse exemplo, pois exibe uma imagem de mulher na propaganda é criada por meio de inteligência artificial, com o intuito de tornar a ação mais humanizada, com o propósito de reforçar a confiança das vítimas na página. “Essa abordagem tem se mostrado eficiente para dar credibilidade ao website falso, fazendo com que as pessoas muitas vezes forneçam informações pessoais, dados bancários e até mesmo realizem pagamentos, por acreditarem que estão interagindo dentro do endereço oficial do programa Desenrola Brasil. Os hackers se aproveitam justamente da popularidade do programa para atrair suas vítimas, prometendo benefícios e facilidades que não existem”, alerta o especialista da Redbelt.

O aumento no número de perfis falsos nas redes sociais, aliado ao uso das tecnologias IA por parte dos cibercriminosos, representa um desafio significativo para a segurança dos usuários do programa Desenrola Brasil. É imprescindível que as pessoas estejam cientes dessas práticas fraudulentas e tomem medidas para proteger suas informações pessoais.

Para identificar um golpe, o especialista da Redbelt destaca a importância de estar atento ao design da página e também pede cautela no momento de fornecer dados pessoais, principalmente em sites que parecem suspeitos.

É importante lembrar que o programa Desenrola Brasil só é válido no site do governo (gov.br), portanto, desconfie de qualquer outro site.

“Desconfiem de websites que prometem zerar dívidas rapidamente, solicitando dados pessoais e pagamento de boletos. Não há como quitar dívidas pagando um valor específico para um suposto prestador de serviço. Os criminosos usam engenharia social, que envolve manipular a angústia das pessoas estão inadimplentes para ter sucesso na fraude", conclui Amorim.