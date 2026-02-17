Quatro tecnologias que devem impulsionar a eficiência e sustentabilidade no 2026

Em 2025, o Brasil destinou cerca de R$ 267 milhões a projetos estratégicos de tecnologia, um crescimento de 116% em relação ao ano anterior, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O avanço da tecnologia é impulsionado por investimentos, inovação e, principalmente, por mudanças no comportamento das pessoas e das empresas. Ao acompanhar movimentos do mercado, a Epson tem observado um destaque maior em soluções com atualizações mais intuitivas, eficientes e alinhadas à sustentabilidade e aprimorado as próprias tecnologias nessa direção.

A seguir, algumas tecnologias que devem se destacar neste ano, segundo a Fábio Sobral, Head de Vendas da Epson LATAM.

1) Sustentabilidade como critério de escolha

A sustentabilidade tem deixado de ser apenas um valor institucional e passou a influenciar decisões concretas de uso e compra. Em 2026, empresas e consumidores devem buscar soluções que sejam naturalmente mais eficientes, que consumam menos recursos e gerem menos resíduos ao longo de toda a sua vida útil. Para atender essa demanda, as tecnologias precisarão ser mais responsáveis com o meio ambiente desde a origem, diminuindo impactos que precisariam ser corrigidos no longo prazo. Um exemplo é a tecnologia PrecisionCore de impressão a frio da Epson presente na linha de impressoras corporativas WorkForce, que elimina o uso de pó de toner plástico, oferecendo alta economia de energia e menor geração de resíduos.

2) Inteligência artificial integrada à experiência de uso

Outra tecnologia que segue em observação no setor é a inteligência artificial (IA), deixando de ser percebida como um recurso adicional e passando a atuar de forma quase invisível, integrada aos sistemas e fluxos de trabalho. A mais recente pesquisa CEO Survey, da PwC, que ouviu mais de 4 mil lideranças de diversos segmentos em todo o mundo, inclusive no Brasil, apontou que mais de um quarto dos líderes do país utiliza amplamente a IA em funções como geração de demanda, serviços de suporte, produtos e serviços, definição de direcionamento estratégico e atendimento à demanda. Nesse cenário, mais do que executar comandos, a IA tem passado a antecipar necessidades, aprendido padrões de uso e sugerindo ações em tempo real, reduzindo decisões repetitivas. No âmbito de produtos, o mercado tem apresentado recursos com comandos por voz e automação inteligente aliados para otimizar rotinas, tornando o uso da tecnologia mais simples e intuitivo.

3) Tecnologias mais práticas e autônomas

Em um momento que traz rotinas cada vez mais intensas e digitalizadas, recursos que oferecem economia de tempo se tornam os mais valiosos. Soluções mais autônomas, que exijam menos intervenção humana e menos atenção aos detalhes operacionais, devem seguir ganhando protagonismo, tanto em casa quanto no ambiente de trabalho. A lógica é simples: quanto menos tempo gasto com ajustes, falhas ou processos manuais, mais espaço sobra para atividades estratégicas ou até para entretenimento ou descanso. A Epson oferece a integração do aplicativo oficial com as impressoras WorkForce, permitindo gerenciar, automatizar e criar fluxos de impressão diretamente pelo smartphone.

4) Tecnologias híbridas como padrão de eficiência e segurança

A combinação entre recursos locais e soluções em nuvem tem se consolidado como um caminho natural para atender às novas demandas de desempenho, segurança e flexibilidade. É o que tem sido relevado por alguns avanços do setor que apontam para uma tecnologia híbrida mais ampla, permitindo que dados e processos críticos sejam gerenciados localmente, enquanto a nuvem oferece escalabilidade, controle remoto e atualizações constantes. Esse modelo tem respondido a uma necessidade clara do mercado: ter tecnologias robustas, seguras e, ao mesmo tempo, adaptáveis às mudanças rápidas do mundo digital.