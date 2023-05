Automação de processos de negócios nas artes gráficas da América Latina

Como efeito econômico pós-pandemia, a CEPAL (Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe) estima que o PIB da região contraiu cerca de 7,7%, o valor das exportações diminuiu 13% e a redução da demanda levou mais de 2,7 milhões de empresas a fecharem, o que resultou em mais de 18 milhões de desempregados em toda a região.

Esse contexto dificulta os desafios do mercado latino-americano das artes gráficas, pois ele enfrenta mudanças tecnológicas, sustentabilidade e competitividade global. Assim, a rápida adaptação à digitalização provocada pela conectividade contínua e generalizada decorrente do uso de smartphones, do acesso à informação, das redes sociais e do entretenimento audiovisual é uma tarefa constante.

As mudanças tecnológicas globais levaram as artes gráficas a considerar a sustentabilidade como uma questão cada vez mais importante para os consumidores, de modo que a necessidade de adotar práticas ecologicamente corretas envolveu uma competição constante com o mercado global que desafia a região.

A evolução técnica impulsionou o uso de dispositivos e aplicativos na nuvem, data analytics, blockchain e inteligência artificial. Assim, é possível prever uma transição tecnológica no mundo das artes gráficas na América Latina para estratégias digitais que permitam a redução de custos, melhorem a eficiência, incentivem o cumprimento de metas de sustentabilidade e aumentem o escopo de mercado para competir globalmente.

A automação dos fluxos de trabalho (também conhecida como automação de processos de negócios ou BPA) é o uso da tecnologia digital para otimizar os processos de produção. Isso pode incluir a sistematização de tarefas repetitivas e manuais, a integração de sistemas e a implementação de regras e lógica de negócios para aprimorar os métodos de ação.

“A tecnologia pode ajudar as empresas a melhorar a performance, reduzir erros e tempos de ciclo, aumentar a produtividade e aprimorar a experiência do cliente. As ferramentas de automação do fluxo de trabalho podem incluir software especializado, sistemas de gestão de processos de negócios e outras tecnologias relacionadas”, diz eles do Xerox.

Segundo a Xerox, a automação dos fluxos de trabalho pode ajudar a minimizar o impacto ambiental das empresas de diversas maneiras: