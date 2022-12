Seis previsões de negócios e tecnologia para 2023

As empresas hoje estão muito mais conscientes sobre o meio ambiente, mas os custos voláteis de energia forçaram a questão e no próximo ano veremos credenciais verdes e sustentabilidade nas conversas entre fabricantes, prestadores de serviços e clientes.

O problema é tão crítico que prevejo que alguns fornecedores se oferecerão para cobrir contas de eletricidade ou fixar custos operacionais como parte de suas ofertas para atrair e reter clientes. Por outro lado, os fornecedores com soluções ineficientes de energia terão que repassar o custo para seus clientes, o que só terminará mal para eles.

A contratação de especialistas em TI se tornará mais difícil: as organizações contratarão mais generalistas Todas as organizações lutam para encontrar especialistas em Kubernetes, análise de dados e aprendizagem de máquinas, já que estas são algumas das habilidades de TI mais procuradas no momento. Entretanto, as empresas não querem realmente contratar pessoas que sejam boas em apenas uma coisa: elas estão à procura de pessoas com uma grande variedade de habilidades. Como resultado, as organizações precisarão contratar mais generalistas e menos especialistas, mesmo em funções críticas, e treiná-los em áreas onde as habilidades precisam ser desenvolvidas.

A gestão de riscos será uma prioridade corporativa, com demanda por dados preditivos A gestão de risco nunca está longe das discussões entre os CFOs e as equipes reguladoras. Mas, no clima econômico de 2023, cada líder sênior, em cada organização, terá a gestão de riscos na vanguarda de suas mentes. Haverá uma avaliação profunda da economia dentro das empresas, e de suas estruturas e tecnologias financeiras. 2023 não será o ano para deixar qualquer tipo de fenda na armadura corporativa. Acredito que, embora os CEOs, CIOs e CFOs se concentrem em seus papéis habituais, também veremos equipes de liderança muito mais bem versadas nas áreas uns dos outros. Haverá equipes verdadeiramente multifacetadas, onde cada membro também será capaz de apreciar e compreender as preocupações e pontos de pressão de seus colegas. Para ajudar esses líderes, é provável que vejamos um crescimento na análise preditiva e na modelagem detalhada. É claro, todas as empresas têm muitos dados e a maioria está tentando fazer algo com eles.

O CFO liderará a agenda e os serviços de assinatura serão seus aliados Realisticamente, o CFO ditará a agenda para os próximos doze meses e provavelmente mais além. Os executivos seniores raramente tiram os olhos da linha de fundo, mas no próximo ano os verá observando mais de perto, o que obviamente significa que o CFO controlará os orçamentos ainda mais do que o normal. No setor de tecnologia, ouviremos muito mais falar sobre TCO e ROI no ano. E, dado o controle de custos que eles oferecem, acho que isso significa um movimento mais concertado em direção a serviços de assinatura para muitas organizações. Muitas equipes financeiras favorecem uma abordagem geral de Capex em vez de Opex. A amortização dos ativos físicos, como hardware de TI, é um mecanismo útil para melhorar a saúde dos livros corporativos, especialmente para empresas ricas em dinheiro.

As empresas comprarão tecnologia de fornecedores com uma forte estratégia de cadeia de fornecimento Os últimos anos ensinaram duras lições sobre compras de fornecedores sem uma cadeia de fornecimento robusta, com prazos de entrega em B2B e bens de consumo atingindo meses ou até mesmo anos em alguns casos. As empresas não querem mais comprar de empresas que não têm uma cadeia de fornecimento resiliente. Portanto, as empresas estão projetando sua pilha de tecnologia para se adaptar à fraqueza e incerteza da cadeia de fornecimento global. Aqueles que conseguem cumprir com o prazo terão uma grande vantagem. Os compradores devem procurar fornecedores com operações e fabricação em vários locais e em vários continentes. A força da cadeia de fornecimento da empresa será diferenciada por sua flexibilidade, resiliência e capacidade de resposta únicas.

A falta de habilidades será resolvida pela necessidade urgente de dados Em 2023, a escassez de habilidades existentes será exacerbada por um ano economicamente desafiador. Mesmo que o talento esteja no mercado, à espera de ser contratado, os orçamentos de contratação serão reduzidos. Acrescente-se o fato de que as empresas estarão ainda mais dispostas a usar os dados para encontrar novas eficiências e oportunidades e eu acho claro que a tecnologia de auto-serviço e sem código poderá ver um aumento significativo no próximo ano. As empresas estarão procurando ferramentas que lhes permitam trabalhar com dados, sem a necessidade de contratar especialistas. Eles precisarão de soluções com automação embutida para assumir parte do levantamento pesado, e tudo como um serviço terá uma vantagem, desde que o fluxo de caixa seja limitado. Nada disso elimina a necessidade de pessoas qualificadas, mas a tecnologia com essas vantagens pode ajudar muitas empresas a navegar em um cenário complicado no qual todos nós estaremos imersos.