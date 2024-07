Como CFOs devem se preparar para o futuro digital

Diretores financeiros de grandes empresas brasileiras se reuniram no CFO Summit, em julho, para discutir tendências emergentes no mundo das finanças e compartilhar estratégias de negócios.

Com mediação de Tamara Dzule, CFO da Mastercard, o evento promovido pela Vindi em parceria com a Transformação Digital teve a participação de Roberto Cabrera, CFO da Acer, Bárbara John, sócia-líder de finance e backoffice transformation da KPMG, e Rosana Passos, conselheira de administração no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP).

O primeiro tema abordado no webinar foi a evolução do papel do CFO nos últimos anos. Antes considerado essencialmente um "guardião das informações", esse profissional passa a ocupar, com cada vez mais frequência, posições estratégicas dentro das empresas.

"Atualmente, percebemos que, no mercado, o CFO é o braço direito do CEO. Ele está ali junto na estratégia, entendendo quais são as tecnologias necessárias e o que é preciso levar para o mercado para alavancar a companhia", diz Cabrera.

A importância do envolvimento do CFO na área de negócios também foi ressaltada por John. "O CFO do futuro se transforma daquele perfil mais transacional, que busca só fazer a operação de finanças básica, para um perfil de negócios. Ele tem que ser uma pessoa de negócio, e não só do back office, e deve ajudar no planejamento, decisão e trazendo insights e informações relevantes", afirma a especialista da KPMG.

Responsabilidades típicas do CFO, como elaboração de relatórios financeiros, gestão de cursos e minimização de custos, têm se somado a novas funções e necessidades, como a formulação e execução da estratégia de negócios da empresa, a incorporação de tecnologia e o compromisso com sustentabilidade e ESG.

Lidando com novas tecnologias e a transformação digital Os especialistas destacaram que o diretor financeiro deve estar especialmente atento às tecnologias inovadoras, uma vez que essas ferramentas podem ser usadas para alavancar o negócio e melhorar processos internos. "O CFO no futuro terá a habilidade de aprender muito rapidamente. Porque as mudanças tecnológicas vêm de uma forma tão rápida, tão aguda, que nem sempre o que se provou sucesso no passado vai garantir sucesso no futuro. Então, é necessário aprender e desaprender, utilizar e parar de utilizar ferramentas e estar antenado às informações e às mudanças", explica Cabrera. Embora seja importante incorporar novas soluções tecnológicas em tempo célere, é preciso avaliar quais delas realmente condizem com o modelo de negócios em questão. "Tem muitas tecnologias disponíveis, mas a gente não é obrigado a sair adotando todas elas. É importante entender o que você quer e onde você quer chegar. Costumo falar para os meus clientes pensarem [antes de adotar novas tecnologias] qual é o modelo de negócios e de operação deles e como eles trabalham planejamento e insights", aconselha John. Outro aspecto relevante a se considerar é se a ferramenta digital poderá melhorar o cotidiano da organização. "A tecnologia tem que ser usada a nosso favor para que a gente aprimore os processos, a qualidade de vida das pessoas e a qualidade de informações e dados. Isso para que a companhia cresça, possa se desenvolver e seja altamente sustentável a longo prazo", diz Passos.