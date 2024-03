Profissionais de DevSecOps se preparam para interrupções de IA generativa em 2024

Se 2023 foi o ano da IA generativa, 2024 será o ano da sua utilização generalizada, com impactos generalizados no trabalho diário dos profissionais de TI, segundo especialistas em DevSecOps.

A IA generativa (GenAI) entrou em cena com a disponibilidade geral do ChatGPT da OpenAI em novembro de 2022. Em novembro de 2023, a Microsoft e o GitHub se fundaram novamente com a ferramenta de IA generativa Copilot que desenvolveram em parceria com a OpenAI. AWS e Google rapidamente adicionaram IA generativa a todas as partes de suas linhas de produtos, desde computação em nuvem até DevOps e ferramentas de produtividade empresarial. Embora muitas destas atualizações ainda não tenham atingido a disponibilidade geral e poucas organizações de TI empresariais tenham implementado IA generativa na produção, os especialistas dizem que a tecnologia já ultrapassou um ponto sem retorno.

Para os desenvolvedores, isso significa mudanças potencialmente importantes no trabalho fundamental da engenharia de software, desde o aumento da produtividade do desenvolvedor até colegas não técnicos que podem construir seus próprios aplicativos. Em termos de segurança, os riscos da IA –desde fugas de dados até conformidade regulamentar– estão a emergir como desafios significativos. E para as operações de TI, a proliferação de ferramentas SaaS habilitadas para IA aumentará o espectro da shadow IT.

“Para o desenvolvedor cidadão, de uma forma nova e verdadeiramente onipresente, o caminho entre a ideia e o código compilado acaba de ser encurtado em várias ordens de magnitude”, disse Mike Bechtel, futurista-chefe da Deloitte Consulting, com sede em Nova York. “Os departamentos de TI não podem necessariamente colocar o gênio de volta na garrafa.”

Embora apenas 4% dos 670 profissionais de TI pesquisados em 2023 pelo Enterprise Strategy Group (ESG) da TechTarget tivessem implantado ferramentas generativas de IA em produção, a maioria estava nos estágios iniciais de implementação ou estava disposta a considerá-la. Apenas 15% dos entrevistados na pesquisa geral disseram que não tinham planos de adotar IA generativa e não planejavam considerá-la. Um grupo ainda menor –2% dos 324 entrevistados em desenvolvimento de aplicativos– disse não ter planos de investir em IA generativa.

“Se você olhar para a IA generativa como... a próxima página do livro de máquinas cada vez mais inteligentes que temos escrito desde pelo menos 1956, ela começa a se parecer menos com uma forma de vida extraterrestre”, disse Bechtel. "É realmente apenas uma ferramenta."

Os usos potenciais de grandes modelos de linguagem (LLM) e produtos baseados neles apenas começaram a ser explorados, disse Andy Thurai, analista da Constellation Research.

“Já existem muitos casos de uso relacionados ao GenAI em estágio piloto avançado aguardando aprovação do conselho, orçamento, etc.”, disse ele. "Muitas empresas/fornecedores implementaram melhorias em produtos existentes que os ajudarão a realizar pesquisas... que incluirão alguma forma de consulta em linguagem natural. Espero que sua adoção seja muito mais rápida do que a adoção direta [do modelo de IA generativo]".

Enquanto isso, os próprios LLMs continuam a se desenvolver, disse Thurai.

“Ainda estamos arranhando a superfície quando se trata de precisão, previsões, multimodalidade, idiomas diferentes do inglês e tomada de decisões em tempo real”, disse ele. "A inovação continuará, mas use-a com cautela."

Desenvolvedores: os robôs tomarão nossos empregos? A IA generativa já chegou aos desenvolvedores de aplicativos como um tema quente de conversa, bem como para alguns usos de produção em sistemas de teste e geração de código empresarial. Entre essas tendências e as manchetes dramáticas publicadas pelas empresas de IA generativa ao longo do ano, o interesse no termo de pesquisa “IA a aceitar empregos” nos EUA atingiu um máximo histórico em Outubro, de acordo com o Google Trends. Até agora, os desenvolvedores seniores parecem obter um aumento de produtividade maior com a IA generativa do que os desenvolvedores juniores, de acordo com David Strauss, cofundador e CTO da empresa WebOps Pantheon. Strauss atribuiu essa diferença à experiência dos desenvolvedores seniores com a forma como os sistemas funcionam e o que eles pedem ao software para fazer, também conhecido como engenharia rápida. Grande parte do trabalho árduo que foi delegado a estagiários e desenvolvedores juniores agora pode ser feito por meio de IA generativa, permitindo que os gerentes seniores que deixaram a codificação diária –incluindo Strauss– voltem ao desenvolvimento de aplicativos, disse ele. Strauss teve uma visão otimista sobre como isso afetará o treinamento da próxima geração de desenvolvedores, dizendo que os assistentes de IA poderiam ajudar os jovens engenheiros a se atualizarem. “A IA não só é capaz de desempenhar um papel interno sob o comando de um engenheiro sênior, mas também é realmente possível que seja um treinador de várias maneiras”, disse Strauss. “Um estagiário poderia fornecer um trecho de código para a IA e dizer: ‘A maneira como está escrito aqui será um problema baseado nesta suposição em outras partes da estrutura [da linguagem].’ Espero que possa ajudar a cultivar. esse fluxo de talentos, ao mesmo tempo que torna as tarefas de nível inicial menos necessárias.” Thurai teve uma visão diferente sobre como a IA generativa poderia impactar os desenvolvedores no trabalho. Ele disse acreditar que isso ajudará os desenvolvedores juniores a ter um desempenho no nível dos desenvolvedores seniores e tornará mais difícil para os desenvolvedores seniores ganharem salários mais altos. “Os desenvolvedores de ponta podem enfrentar problemas para se diferenciar”, disse ele. “Não espero que os co-pilotos substituam os desenvolvedores tão cedo; eles vão ajudar e melhorar.” A pesquisa ESG aponta para a IA generativa ajudando as equipes de DevSecOps a acompanhar a aceleração da velocidade de implantação de aplicativos nativos da nuvem. Dos 378 entrevistados em uma pesquisa ESG de 2022 sobre aplicativos nativos da nuvem, 30% relataram lançamentos semanais de código para produção e 19% relataram vários lançamentos de código por dia. Na edição de março de 2023 da pesquisa, 20% relataram lançamentos semanais, enquanto 33% disseram postar várias vezes ao dia. “O cenário está a mudar a um ritmo tão rápido que vai ultrapassar o que os humanos podem fazer. Não há pessoas suficientes para se dedicarem ao problema”, disse Paul Nashawaty, analista e autor de relatórios ESG, numa entrevista este mês. “Então o que terá que acontecer é o uso da automação e da IA generativa para enfrentar esses desafios”. Entretanto, o inquérito ESG de agosto de 2023 também indicou que um número significativo de empresas (36% dos 324 inquiridos a perguntas sobre desenvolvimento de aplicações) planeia utilizar IA generativa para reorientar trabalhadores qualificados para projetos mais estratégicos, em vez de os substituir. Ainda assim, é inevitável que a IA generativa mude o trabalho do conhecimento a longo prazo, incluindo o desenvolvimento de aplicações, disse Donnie Berkholz, fundador e analista-chefe da Platify Insights, uma empresa de análise da indústria tecnológica. “As pessoas que se consideravam criadores assumirão mais o papel de diretor criativo e editor”, disse ele. "Basicamente, eles fornecerão o resumo criativo do que desejam que a máquina faça desde o início, na linguagem que for mais fácil para eles, e então, eles terão que desempenhar o papel de editor... Mas o papel central nesse ciclo de criação " "Vai se inclinar cada vez mais para a máquina." Pelo menos algumas empresas tentarão usar IA generativa para reduzir a força de trabalho, disse Bechtel, mas ele acredita que isso será um erro. “Há um subconjunto de pessoas que vê a IA generativa como uma dieta radical... mas essas coisas podem sair pela culatra”, disse ele. "Alguns de nossos clientes mais pioneiros dizem: 'Esta não é uma pílula para perder peso. É combustível para esse acúmulo de ambições estratégicas.'" Os entrevistados de duas pesquisas ESG em 2022 e 2023 relataram um aumento significativo na frequência com que implantam código na produção.

Segurança: As preocupações com riscos e governança se intensificam A IA generativa já demonstrou benefícios para as operações de segurança, mas os observadores da indústria prevêem que os riscos da IA para a privacidade dos dados e a propriedade intelectual, juntamente com a parcialidade da IA, continuarão a ser problemas importantes para as empresas em 2024. “Isso acontece com todas as tecnologias emergentes, mas com a IA é um pouco complicado, pois a IA está se movendo na velocidade da luz e afetando todos os cantos de cada negócio em todos os setores”, disse Thurai. “Outras tecnologias são mais específicas para alguns setores ou apenas para determinadas áreas da empresa.” Outra potencial questão de governação que se aproxima das empresas é o litígio de direitos de autor, que deverá estabelecer um importante precedente jurídico para a IA generativa. Strauss, da Pantheon, disse que espera que os precedentes iniciais sejam estabelecidos pelos tribunais em 2024, mas provavelmente não serão totalmente resolvidos –talvez pelo Supremo Tribunal dos EUA– até 2025. “A maioria das pessoas assume que os tribunais decidirão a favor da ideia de que as coisas produzidas pela IA não são geralmente trabalhos derivados de coisas usadas para treinar a IA”, disse Strauss. “Mas eu não ficaria surpreso se tivéssemos alguma incerteza primeiro. Haverá alguma decisão do tribunal distrital de que a IA está produzindo trabalhos derivados do conjunto de treinamento... antes de começarmos a ter decisões dos tribunais superiores.” No geral, a perspectiva da IA generativa para DevSecOps é, na melhor das hipóteses, ambivalente, com muitas dúvidas e ressalvas. Entre os 260 que responderam às perguntas de segurança na pesquisa ESG de agosto de 2023, 40% disseram que ainda estavam conduzindo due diligence e pesquisas sobre ferramentas baseadas em IA, a resposta mais popular. Mais entrevistados –38%– disseram que estavam usando aprendizado de máquina em vez de ferramentas generativas de IA para segurança, resultando em 33%. O desenvolvimento de uma estrutura de governança corporativa para IA generativa ficou logo atrás, com 32%.