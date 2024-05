Konecta Brasil e Amor Philia capacitam mães para o mercado de trabalho em São Paulo

A Konecta Brasil, fornecedor de Terceirização de Processos de Negócios (BPO), Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) e Experiência do Cliente (CX), e a ONG Amor Phillia uniram forças para transformar a realidade de mães em situação de vulnerabilidade social. Através de um programa de capacitação profissional, 23 mulheres já foram treinadas e sete delas agora fazem parte do time da Konecta.

Com o compromisso de expandir essa oportunidade para mais 80 participantes até o final de 2024, a parceria traz um impacto significativo nas comunidades do entorno do Jardim Colégio, Embu das Artes, que abrigam 8 mil famílias, fortalecendo a economia local e conferindo autonomia às moradoras dessas comunidades.

“A história deste projeto começou há muito tempo e mistura minha vida profissional com a pessoal. Entrei neste setor como consultor, trabalhei muito tempo fora e queria voltar ao Brasil para ser empresário e construir algo diferente. Para mim, a pacificação, muito mais do que o policiamento, é gerar emprego. Então, a minha ideia surgiu quando pensei em instalar unidades de call centers dentro da comunidade, o que, a meu ver, geraria empregabilidade”, explica Márcio Araújo, CEO da companhia no Brasil.

Para Mariana Marques, presidente da ONG Amor Philia, a criação do espaço Konecta na comunidade representa a concretização de um sonho e tem o potencial de ser um catalisador de mudança significativa. “De fato, ele pode ser um grande agente de transformação. Fico muito feliz que uma empresa como a Konecta empodere mulheres e dê apoio a essas mães que tanto precisam de ajuda, dentro da própria comunidade da qual fazem parte”, afirma a presidente da ONG.

"Aqui, plantamos a primeira semente de transformação social dessa comunidade, acolhendo, capacitando e viabilizando renda para essas mães, permitimos que elas transformem o futuro de seus filhos. Não só nessas comunidades, mas em muitas outras, podemos observar que a transformação e o progresso acontecem quando há essa união de empresas sérias como a Konecta, ONGs consolidadas e apoio público”, afirma Daniela Padrão, vice-presidente da Amor Philia.

Segundo Márcio, além de gerar emprego, o projeto cria um ambiente onde o dinheiro possa recircular. Isso, para ele, fará toda a diferença no programa e na vida das mães que poderão trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar dos seus filhos, que estão muito próximos de suas residências. “Estou muito entusiasmado com este projeto e tenho certeza de que ele fará diferença na vida das pessoas e na qualidade do atendimento aos nossos clientes”, finaliza o CEO da Konecta.