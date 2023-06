Dataiku se integra com OpenAI, foca em IA responsável

A Dataiku lançou uma nova versão de sua plataforma, atualizada com modelos GPT e destinada a tornar mais fácil para as empresas usar o poder dos modelos generativos de IA da OpenAI enquanto ainda segue a orientação responsável da inteligência artificial (IA).

O fornecedor de ciência de dados e IA apresentou o Dataiku 12, a versão mais recente de sua plataforma para o que chama de "IA cotidiana". A plataforma é usada para desenvolver aplicativos de IA acessíveis e permite que usuários de diferentes níveis técnicos preparem dados para treinar projetos de IA sem código.

O Dataiku 12, lançado em 31 de maio, vem quase um ano depois do Dataiku 11, que apresentava uma integração mais focada em visão computacional.

As atualizações no Dataiku 12 incluem novos recursos, como integração OpenAI GPT-4, geração automatizada de recursos transparente e fácil de entender, visualizações de projeto de risco de modelo, importância universal de recursos e aprendizado de máquina causal.

A integração OpenAI permite que as organizações incorporem modelos GPT-4 em projetos de dados com uma interface visual e prompts de linguagem natural. A Dataiku não é o único fornecedor de plataforma de ciência de dados que trabalha com OpenAI. Em março, a DataRobot revelou que está trabalhando com a OpenAI para incorporar o Azure OpenAI em sua plataforma.

A Universal Feature Importance do Dataiku 12 oferece às equipes de negócios maneiras de explicar os modelos. O aprendizado de máquina (machine learning) causal ajuda as organizações a entender o raciocínio por trás do resultado de um modelo de IA. O Model Risk Project Views permite que as empresas identifiquem e mitiguem os riscos em projetos de IA. Por fim, a Transparent Automated Feature Generation fornece aos usuários transparência e controle sobre o processo de modelagem de IA –o processo no qual os modelos de IA são criados, treinados e implantados.

A inclusão de recursos da Dataiku que fornecem mais maneiras para os usuários entenderem os processos em projetos de IA ajudará a avançar mais rapidamente, disse Mike Leone, analista do Enterprise Strategy Group da TechTarget.

"A Dataiku está focada em garantir o sucesso da IA acelerando o tempo de valorização", disse Leone. Ele acrescentou que isso significa que o fornecedor está fornecendo proteções de segurança para garantir que os usuários corporativos se sintam confortáveis durante os projetos de IA.