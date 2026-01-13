Previsões do marketing em 2026: maturidade tecnológica e a valorização do fator humano

Sempre que nos aproximamos de um novo ciclo, o mercado é inundado por listas de tendências. No entanto, na minha experiência conversando com clientes e observando o cenário global, percebo que muitas "novidades" são, na verdade, evoluções de conversas que já estamos tendo. Ao olhar para 2026, não vejo apenas tecnologias e comportamentos futuristas surgindo do zero, mas sim a consolidação e a maturidade de ferramentas que hoje ainda estamos "tateando".

Se 2025 foi um período de descoberta e primeiros contatos, acredito que 2026 será o momento de implementação, para que nos próximos anos tenhamos a verdadeira consolidação. E uma mensagem fica clara: o futuro não é sobre substituir o profissional, mas sobre como ele orquestra o uso dessas ferramentas.

Abaixo, elenco o que considero os pilares dessa transformação.

1- A corrida silenciosa da análise preditiva

Eu tenho notado uma certa hesitação no mercado brasileiro quanto à adesão total da análise preditiva. Vejo que muitas empresas fazem testes, mas acabam não utilizando a ferramenta de forma contínua porque os resultados não são imediatos: eles são lentos, graduais e progressivos.

O perigo dessa visão imediatista é que a construção de uma cultura de dados leva tempo. Eu sempre digo: quem demora para aderir não consegue correr atrás depois. Você estará competindo com empresas que já possuem anos de histórico, insights acumulados e uma cultura organizacional voltada para isso. A predição será o padrão e quem deixar para a última hora enfrentará dificuldades.

2- Omnichannel e a visão única além do mobile

Durante muito tempo, falamos de "mobile first". Hoje, essa visão precisa evoluir. Claro, o celular é o canal mais fácil, aquele que está na mão do consumidor o tempo todo. Mas se focarmos apenas nele, deixamos de tirar insights valiosos de outros pontos de contato.

A tendência real é a experiência omnichannel genuína. Trata-se de ter uma visão única do Marketing que amarra tudo: desde os canais de venda até o atendimento ao cliente. É necessário integrar o mobile em uma estratégia multiplataforma, garantindo que as decisões sejam tomadas com base em um panorama completo e não em fragmentos de comportamento.

3- Hiperpersonalização com ética e segurança

Existe uma linha tênue entre ser útil e ser invasivo. Quando falamos de hiperpersonalização via inteligência artificial, minha maior preocupação é sempre a privacidade do usuário.

Na minha visão, a grande virada não está em criar anúncios personalizados, mas em usar a IA para análise de criativos. Em vez de focar apenas na geração de conteúdo, devemos usar a tecnologia para entender por que um criativo performou melhor que outro.

A IA pode analisar esses dados rapidamente, mas a sensibilidade para entender o público e definir a estratégia continua sendo nossa. O foco deve ser a segurança do usuário e a inteligência estratégica.

4- Atribuição clara e o fator humano

Por fim, vejo soluções no mercado que prometem automatizar modelos de atribuição via IA. Mas o que me preocupa é quando a linha de raciocínio usada pela IA para atribuir uma venda não é clara: se foi o primeiro clique, o último clique ou um período de tempo específico.

Acredito em soluções que oferecem flexibilidade, com as quais a IA facilita o processo, mas o humano define a metodologia. No fim do dia, a mensagem mais importante para 2026 é a valorização do profissional. A tecnologia é excelente para processar dados operacionais, mas textos, estratégias e decisões puramente baseados em IA soam frios e impessoais.

O diferencial competitivo não será a IA em si, mas o talento humano capaz de usá-la para potencializar a visão estratégica. O futuro é tecnológico, mas a inteligência, essa continua sendo nossa.

Sobre o autor: Fernando Cabral é diretor de growth LATAM da Adjust. Fernando é um profissional de Vendas, Sucesso do Cliente e Alianças com experiência em empresas multinacionais e nacionais como Salesforce, ExactTarget e Vagas.com, com formação em Marketing e Publicidade e mestrado em Gestão de Vendas e Negociação pela FIA. Ele é especialista no desenvolvimento de estratégias e tem experiência internacional de um ano e meio morando em Londres e dois anos atuando na América Latina.