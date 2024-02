4 tendências para a aprendizagem no mundo corporativo em 2024

Nesta época, no ano passado, os ventos contrários da economia estavam forçando as organizações a analisarem com afinco os custos operacionais em todas as áreas. Isso os forçou a serem criativos para fazer mais com menos. Eu ouvi dos executivos, de forma consistente, que a chave para a resiliência dos negócios, especialmente em tempos turbulentos, é o foco no desenvolvimento de seu pessoal e na ancoragem de sua cultura na abertura, na curiosidade e no aprendizado contínuo. Os líderes estão incentivando seus funcionários a pensar de forma diferente, buscar perspectivas diversas e desafiar uns aos outros de forma produtiva.

O clima de 2024 é mais otimista, com as pessoas no centro das oportunidades. Quer você seja um líder de linha de negócios, de RH ou de tecnologia, investir nas habilidades de seu pessoal sempre será a alavanca mais estratégica e impactante que você tem. Vejo quatro grandes tendências moldando a inovação organizacional em 2024.

Inteligência artificial generativa O relatório Future of Jobs Report 2023 do Fórum Econômico Mundial indica que mais de 75% das organizações planejam adotar big data, computação em nuvem e inteligência artificial (IA) nos próximos cinco anos. Independentemente de sua organização estar no início da exploração dessas tecnologias ou no caminho certo para modernizar suas operações com elas, você precisa de pessoas com essas habilidades para atingir suas metas. E o conjunto de talentos disponíveis continua pequeno, especialmente no mais novo subconjunto de IA, conhecido como IA generativa. O ritmo acelerado de mudanças que a IA generativa está introduzindo leva os trabalhadores e os empregadores a terem mais urgência em melhorar suas habilidades. Isso é por um bom motivo: a IA generativa capturou nossa imaginação, revelando como ela pode revolucionar as experiências de trabalho e de vida, impactando as funções de trabalho muito além da TI. Independentemente da prontidão de sua organização, a IA generativa está aqui. Faça um plano de como você equipará seu pessoal –de desenvolvedores a vendas, marketing, RH, suporte ao cliente e outros– para o mundo da IA generativa. Familiarize-se com os casos de uso que estão surgindo rapidamente e incentive seus gerentes a aprender como a IA generativa pode melhorar a área de negócios deles – não apenas para melhorar a forma como o trabalho pode ser feito, mas também para inspirar inovações para seus clientes. Proponha discussões entre as organizações para compartilhar aprendizados e estabeleça campeões de IA generativa para criar estratégias com as diretrizes e as proteções corretas para seu uso atual e futuro. A IA generativa dará início a novos conjuntos de habilidades, da mesma forma que a Internet e a computação em nuvem mudaram a maneira como as pessoas trabalham.

O papel do RH na transformação digital Historicamente, as iniciativas de transformação digital surgiram das linhas de negócios individuais ou de TI central. No entanto, está ocorrendo uma mudança em que toda a C-suite trabalha em conjunto para entender os recursos da nuvem e como ela pode agregar valor. Quando as organizações treinam toda a sua força de trabalho na nuvem, elas aumentam o retorno sobre o investimento na nuvem, a eficiência geral dos negócios, a segurança e a inovação mais rápida de prova de conceito. Com a nuvem como um imperativo comercial, o RH precisará reimaginar as estratégias de talentos, desde o recrutamento até a retenção e as normas de aprendizado contínuo (falaremos mais sobre isso em um minuto). Há também um componente de gerenciamento de mudanças que o RH conduzirá, pois as funções historicamente não tecnológicas aprendem e devem trabalhar com a nuvem. Você pode se deparar com apreensão ou hesitação ao aprimorar ou requalificar as pessoas, mas, ao definir objetivos de aprendizagem vinculados a metas comerciais e pessoais, você estará preparando a organização para o futuro contra mudanças e interrupções esperadas e inesperadas. A IA generativa já está se mostrando disruptiva. Independentemente de sua função, agora é a hora de unir-se ao RH para garantir que seu pessoal esteja preparado para apoiar a estratégia de nuvem da empresa.

Aprendizagem interativa e com prioridade digital A pandemia global mudou a forma como trabalhamos e como aprendemos – e como vemos o futuro de cada uma dessas coisas. Do ponto de vista da escala pura, os modos virtuais e individualizados de trabalho, comunicação e aprendizado sempre vencerão, mas talvez nunca superem totalmente o modo presencial em termos de eficácia. No entanto, tem havido uma inovação incrível para maximizar o melhor dos dois mundos, especialmente para o aprendizado. Por exemplo, os videogames têm sido usados para auxiliar o aprendizado há décadas e vêm amadurecendo rapidamente. Os funcionários nativos digitais de hoje (com idades entre 25 e 35 anos) esperam uma aprendizagem baseada em jogos, com elementos e princípios interativos para tornar a experiência de aprendizagem mais envolvente e motivadora. O que é único no aprendizado baseado em jogos é o foco na experimentação, na solução criativa de problemas e em uma experiência semelhante a uma busca, seja sozinho ou com outras pessoas, o que leva a uma maior compreensão e aplicação prática dos conceitos, em comparação com os programas de aprendizado tradicionais. Eu te encorajo a explorar as opções baseadas em jogos para impulsionar as metas de aprimoramento e requalificação de seus funcionários, especialmente em equipes e funções diversas, ajudando a aumentar os resultados da aprendizagem, bem como a romper os silos organizacionais.