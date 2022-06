Cómo o rollable ribbon ajuda data centers a aumentarem a capacidade dos dutos?

À medida que as redes impulsionam o suporte ao 5G, os serviços na nuvem e a internet das coisas (IoT), um número crescente de aplicações distribuídas está sendo adotado para atender ao grande volume de dados gerados na borda. Como resposta a essa tendência, o modelo tradicional de data center centralizado está evoluindo e mudando para redes distribuídas baseadas na borda, aproveitando os pontos fortes do MTDC (multi-tenant data center).

Com estrutura flexível, os MTDCs se especializaram em fornecer espaço disponível configurável e de alta qualidade, designs de rede ágeis e cross conexões para diferentes provedores de serviços e de cloud. No entanto, o rápido aumento no tráfego da borda para o núcleo está aumentando a necessidade de faixas maiores de largura de banda, a começar pelas interconexões de datacenter (DCI).

Cabos têm capacidade limitada A rede de DCIs do MTDC representa um fluxo de receita recorrente, assim como a energia, os serviços e a disponibilidade de espaço que fornece aos usuários e provedores. Quanto mais fibra puder ser colocada dentro de um duto, maior será a receita. O desafio é que a capacidade disponível no interior do duto está literalmente limitada, cercada por concreto em uma vala. Em uma típica instalação de MTDC, os diâmetros internos mais comuns de duto de DCI têm 1¼, 2 ou 4 polegadas. A Building Industry Consulting Service International (BICSI) sugere uma taxa de preenchimento não superior a 70%. Por precaução, a maioria das instalações atuais opta por adotar uma taxa de preenchimento de 50%. Dessa forma, ao usar um típico cabo de 288 fibras, um datacenter pode acomodar 33 cabos (9.504 fibras) em um conduíte com 4 polegadas de diâmetro interno. No entanto, as demandas por largura de banda estão forçando os limites do cabo tradicional de 288 fibras. Muitas instalações de MTDC estão mudando para cabos de 864 e 1.728 fibras, maximizando rapidamente a capacidade de seus dutos de DCI. Porém, como o aumento da capacidade do duto envolve custos significativos, para aumentar a quantidade de fibras de DCI (e atender aos crescentes requisitos de receita) os MTDCs precisavam encontrar alguma forma de acomodar mais fibras em seus atuais conduítes.

Cabo de fibra rollable ribbon Surgiu então um novo método que reduz significativamente o diâmetro geral do cabo de fibra, permitindo que os MTDCs acomodem com segurança o dobro de fibras em um conduíte padrão, na comparação com os cabos loose tradicionais. O cabo rollable ribbon é, em parte, baseado no desenvolvimento anterior do cabo ribbon de matriz de tubo central, que apresentava camadas de fita com até 864 fibras dentro de um tubo. As fibras são agrupadas e continuamente ligadas em toda a extensão do cabo, o que aumenta sua rigidez. Embora isso tenha pouco efeito ao usar o cabo em uma aplicação OSP em um datacenter, o cabo rígido não é adequado, devido às restrições de roteamento que apresenta. Já no cabo de fibra rollable ribbon, as fibras são ligadas de forma intermitente, criando uma teia solta. Essa configuração torna a fita mais flexível e permite a flexão das fibras de maneira independente, uma das outras. As fibras podem ser “enroladas” em um cilindro, aproveitando melhor o espaço em comparação com as fitas planas. Até seis cabos de 3.456 fibras rollable ribbon podem ser acomodados em um duto de 4 polegadas, mais que o dobro da densidade das fibras acomodadas convencionalmente. A estrutura de teia ligada em pontos intermitentes também reduz o raio de curvatura, facilitando a manipulação desses cabos nos limites do datacenter. Dentro do cabo, a fibra rollable ribbon apresenta as características físicas da fibra loose, flexionando-se e dobrando-se facilmente para aumentar o roteamento em espaços restritos. Além disso, o cabo rollable ribbon usa um design completamente livre de gel que ajuda a reduzir o tempo necessário para preparar a emenda, com custos mais baixos de mão de obra.

Emendas e pré-provisionamento mais rápidos O novo design de fibra com maior capacidade também tem pelo menos mais uma vantagem. A ligação intermitente mantém o alinhamento das fibras e reduz a distância entre a primeira e a última da fileira. Isso permite que os instaladores posicionem as fibras naturalmente em uma seção transversal menor, tornando-as perfeitas para emendas. Todas as fibras podem ser colocadas rapidamente em uma fusionadora de fusão em massa, sem a necessidade de emendar cada fibra individualmente. Dessa forma, 12 fibras de fita podem ser emendadas no mesmo tempo necessário para emendar uma fibra de fio simples. Esse detalhe é importante, pois os MTDCs trabalham para acompanhar o aumento no número de links entre as salas de clientes que devem ser pré-provisionados.