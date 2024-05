5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é adiada em solidariedade ao RS

A etapa nacional da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5CNCTI), que seria realizada de 4 a 6 de junho, em Brasília, foi adiada. A decisão foi tomada devido à emergência climática no Rio Grande do Sul, para a qual todos os esforços estão concentrados neste momento. A comissão organizadora do evento, principal fórum de debates sobre políticas públicas de ciência e tecnologia no país, ainda vai definir uma nova data.

“A situação do Rio Grande do Sul exige que o governo federal e todas as entidades nacionais, além da sociedade civil, estejam concentrados nos esforços pelo Estado. A comunidade de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) do país também está focada em contribuir da melhor forma para que o povo gaúcho possa superar esse momento tão difícil”, afirmou a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Segundo os organizadores, as inscrições realizadas até o momento estão válidas. Os participantes já inscritos serão notificados assim que a nova data estiver definida. O local do evento (Centro de Convenções Brasil 21) também está mantido.

A 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação vai construir uma nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação a ser implementada até 2030, além de definir ações a longo prazo para os próximos dez anos. Realizada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e organizada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), com apoio de diversas entidades do setor, a 5CNCTI terá mais de 50 sessões de debates, com nove agendas simultâneas ao dia, além de sete plenárias. A previsão é que o evento, que tem inscrições gratuitas, receba até 1.800 participantes por dia.

Antes de chegar à etapa nacional, em Brasília, mais de 70 mil pessoas participaram, de forma online e presencial, dos 221 eventos preparatórios para a 5CNCTI nos últimos seis meses – entre conferências regionais, estaduais, municipais, livres e temáticas. O número é recorde na história da conferência, que já teve quatro edições.