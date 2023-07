Grupo Benner oferece solução de RH que integra o ChatGPT

O Grupo Benner lançou My Place, um app de autoatendimento que automatiza os processos do setor de recursos humanos, reduzindo em torno de 70% o tempo gasto com atividades manuais.

A nova solução, que contou com investimento de R$ 800 mil para seu desenvolvimento, é um dos primeiros do mercado a ser integrado à ferramenta de inteligência artificial ChatGPT e tem como grande diferencial o fato de poder se conectar a qualquer sistema corporativo de TI.

De acordo com o Head de Mercado e Produto para RH do Grupo Benner, Maicon Bertin, o My Place chega ao mercado para sanar desafios de automação e integração que ainda hoje o setor de RH enfrenta. “Muitas empresas contam com sistemas ERP robustos, mas que não atendem a grande demanda de gestão dos colaboradores, por isso a flexibilidade é um dos principais pontos do My Place, uma vez que pode ser conectado a qualquer sistema ERP disponível no mercado”, explica o executivo.

Outra característica única do novo app é a completa digitalização das informações e serviços do setor de RH, que vai além dos chatbots tradicionais e permite automatizar a gestão dos recursos humanos de ponta a ponta, eliminando processos manuais e otimizando a rotina de colaboradores e gestores de maneira eficaz com o suporte da inteligência artificial.

Alinhado aos critérios de segurança da informação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), o My Place trata toda a base de dados sensíveis do RH, acelerando a digitalização das empresas para um RH ágil. “A Benner enxergou uma oportunidade de mercado que ainda não é atendida e desenvolveu o My Place pensando em suprir as demandas dos negócios com uma tecnologia de ponta como o ChatGPT a fim de desafogar o RH de um trabalho extremamente repetitivo, e ainda oferecendo um atendimento rápido e de qualidade para os colaboradores”, ressalta Bertin.

A nova solução do Grupo Benner foi desenvolvida para atender empresas dos mais diferentes setores, principalmente aquelas com mais de 3 a 5 mil colaboradores, que contam com uma grande capilaridade de serviços de RH e sistemas ERP ainda muito tradicionais.