Seis maneiras para o ChatGPT facilitar as atividades bancárias

Nos últimos meses um assunto que ganhou popularidade é o ChatGPT, ferramenta baseado em algoritmo de inteligência artificial (IA) que contém diversas possibilidades de aplicações, que vão muito além da automatização de tarefas rotineiras. O significado de ChatGPT é "Generative Pre-Trained Transformer", uma arquitetura de rede neural que permite gerar uma linguagem mais humanizada e menos robótica.

O ChatGPT com seus modelos de linguagem grande consome amplo volumes de texto e dados da internet e podem prever a sequência mais provável de palavras para responder a consultas com relativa precisão sobre variadas questões. A ferramenta, já possui 175 bilhões de parâmetros de conversas, mas a recente tecnologia GPT-4, que é a inteligência artificial por trás do ChatGPT, o leva a um nível totalmente novo. Com 100 trilhões de parâmetros, o GPT-4 é capaz de entender sarcasmo, expressões idiomáticas e até mesmo criar música e arte.

Como o ChatGPT é treinado utilizando técnicas de aprendizagem não supervisionadas, a ferramenta pode aprender com grandes quantidades de dados não estruturados sem rótulos explícitos. Entretanto, o ChatGPT torna-se ainda mais útil e preciso quando aperfeiçoado. Sua capacidade de compreender o contexto e gerar respostas em linguagem natural resulta em uma plataforma ideal para aplicações de conversação.

Neste cenário, a performance do ChatGPT pode ir ao encontro do setor financeiro, os bancos podem usá-lo para melhorar a experiência do cliente e agilizar os processos operacionais e fornecendo serviços financeiros personalizados. Abaixo, casos de uso potencial no setor bancário.

1.Interação com clientes

Eles podem ser aperfeiçoados para ajudar bancos e instituições financeiras a agilizar as interações de atendimento ao cliente, lidar com consultas mais complexas e fornecer respostas sofisticadas e mais humanizadas, ao mesmo tempo em que reduz a necessidade de intervenção humana. Ao treinar os chatbots sobre dados, como o histórico de interações com clientes e informações relacionadas a bancos e aplicar etiquetas de dados, o ChatGPT pode dotar os chatbots de uma compreensão mais ampla dos produtos de seu banco e da voz da marca, o que pode levar a melhores tomadas de decisão e interações personalizadas de atendimento ao cliente.

2. Consultoria financeira

O ChatGPT pode ser usado para fornecer consultoria financeira personalizada. Ao treiná-lo sobre dados históricos, incluindo interações com clientes, transações e padrões de gastos, a ferramenta pode reconhecer correlações de dados para aconselhar os clientes como gerenciar despesas e fazer investimentos financeiros. A tecnologia ainda pode ajudar os clientes a navegar no sistema bancário de forma mais eficiente.

3. Gestão do capital por bate-papo

Da mesma forma, o ChatGPT pode ajudar os clientes a administrar suas finanças através de uma interface baseada em bate-papo, permitindo-lhes acompanhar as despesas, criar orçamentos e receber alertas sobre seus hábitos de gastos. Por exemplo, os clientes podem fazer perguntas como "Quanto gastei para comer fora no mês passado?" ou "Qual é o saldo da minha conta?" e obter respostas rápidas para ajudá-los a entender seus hábitos de compra e melhorar sua saúde financeira.

4. Detecção e prevenção de fraudes

A fraude é um grande problema que custou aos consumidores US$ 8,8 bilhões em 2022, representando um aumento de 40% em relação ao ano anterior. O ChatGPT tem o potencial de ajudar a detectar e prevenir fraudes para clientes dos bancos. Ao analisar as transações dos clientes, o ChatGPT pode sinalizar e alertar em tempo real sobre atividades suspeitas, como grandes compras ou tentativas incomuns de login, auxiliando na diminuição e prevenção de atividades fraudulentas.

5. Processamento do pedido de empréstimo

O ChatGPT também pode ser usado para agilizar o processo de solicitação de empréstimo. Por exemplo, pode ser usado para ajudar os clientes a compreender e navegar na documentação exigida, critérios de elegibilidade e taxas de juros, satisfazendo suas necessidades em tempo real. Ele também pode analisar os dados do cliente para determinar a solvência e fornecer uma decisão instantânea sobre seu pedido de empréstimo. Essa ação torna o processo de solicitação de empréstimo mais rápido e mais eficiente, liberando os agentes de empréstimo para se concentrarem em tarefas mais complexas.

6. Gestão automatizada de investimentos

E por último, o ChatGPT pode fornecer consultoria de investimento personalizada com base na tolerância ao risco, metas de investimentos e situação financeira de um cliente. A ferramenta pode analisar a carteira de investimentos e o histórico de transações de um cliente para fazer recomendações. Além disso, pode ser utilizado para gerenciar investimentos e reequilibrar carteiras com base nas condições de mercado.

Sobre o autor: José Carlos Magno é diretor de tecnologia da Beyondsoft Brasil.