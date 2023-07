Saiba quais são as práticas que expõem dados confidenciais no ChatGPT

As apps de inteligência artificial (IA) generativa, como o ChatGPT, podem melhorar a produtividade dos negócios, facilitar tarefas, aprimorar serviços e simplificar operações. Seus recursos geram conteúdo, traduzem textos, processam grandes quantidades de dados, criam planos financeiros rapidamente, depuram e escrevem códigos de programas, etc.

Mais ao usar o ChatGPT, usuários podem inadvertidamente passar dados confidenciais, constituindo uma séria ameaça à segurança física e cibernética das empresas.

A CLM, distribuidor latino-americano de valor agregado com foco em segurança da informação, proteção de dados, cloud e infraestrutura para data centers, lista os principais pontos de atenção ao se usar essas ferramentas. E, juntamente com a Skyhigh, fornecedor de soluções em cibersegurança, descreve as melhores práticas e tecnologias, como CASB e DLP, para que não haja a exposição de informações críticas.

Bruno Okubo, gerente de Produtos Skyhigh na CLM, indaga: será que aproveitar as inúmeras facilidades desses aplicativos compensa os riscos significativos de exposição de dados confidenciais, sejam de empresas ou de pessoas? “Mesmo com as inovações e progressos que a OpenIA incorporou ao ChatGPT, com o novo algoritmo GPT-4, a nova versão sofre com os mesmos problemas que atormentaram os usuários da versão anterior, especialmente quanto à segurança das informações”, adverte Okubo.

Para não aumentar ainda mais o risco de violação de dados corporativos e consequentemente a não conformidade à LGPD, por exemplo, a CLM lista alguns exemplos de como dados confidenciais podem ser expostos no ChatGPT e em outros aplicativos de IA baseados em nuvem:

O texto com PII (personally identifiable information ou informações de identificação pessoal) pode ser copiado e colado no ChatGPT para gerar ideias de e-mail, respostas a consultas de clientes, cartas personalizadas, verificação de análise de sentimento

Informações de saúde digitadas no chatbot para elaborar planos de tratamento individualizados, incluindo imagens médicas, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, podem ser processadas e aprimoradas graças à IA

O código-fonte proprietário pode ser carregado por desenvolvedores de software para depuração, conclusão de código, legibilidade e melhorias de desempenho

Arquivos contendo segredos da empresa, como rascunhos de relatórios de ganhos, documentos de fusões e aquisições (M&A), anúncios de pré-lançamentos e outros dados confidenciais podem ser carregados para verificação de gramática e escrita

Informações financeiras como transações corporativas, receitas operacionais não divulgadas, números de cartão de crédito, classificações de crédito de clientes, extratos e históricos de pagamento podem ser incluídos no ChatGPT para fazer o planejamento financeiro, processamento de documentos, integração de clientes, síntese de dados, conformidade, detecção de fraude, etc.

Fato é que, depois de inserir essas informações, o risco de violação de dados é significativo. “As empresas precisam adotar medidas de prevenção com muita seriedade para proteger seus dados confidenciais, especialmente se considerarmos as modernas ferramentas habilitadas para nuvem”, explica o especialista.