Melhores práticas para avaliação de riscos de data centers

Os sistemas elétricos de alta potência que suportam servidores, armazenamento e ambiente de instalação podem apresentar vários riscos para o pessoal do data center. Garantir a segurança física dos funcionários deve ser o objetivo principal em qualquer data center. Compreender como avaliar e mitigar riscos pode ajudar tanto os proprietários como os funcionários dos data centers a permanecerem seguros agora e no futuro.

Os data centers hospedam uma variedade de sistemas elétricos e mecânicos sofisticados e de alta potência que representam um risco significativo de danos físicos ao pessoal e ao edifício se não forem gerenciados adequadamente. Uma excelente segurança do data center significa priorizar a segurança da equipe e o gerenciamento adequado de equipamentos perigosos acima de tudo.

Avalie os processos e procedimentos da equipe quanto a riscos para garantir que a equipe permaneça segura em todos os momentos. Revise esses procedimentos periodicamente para garantir que continuem em conformidade com as diretrizes e requisitos de segurança locais.

Avaliação de risco

A criação de uma avaliação de riscos da força de trabalho para data centers requer a contribuição da equipe de recursos humanos, da equipe local e da equipe de TI. Cada equipe deve seguir requisitos e diretrizes específicas e incluí-las em sua avaliação.

Atribuir um líder de segurança dedicado que seja responsável por todas as atividades de segurança pode facilitar a coordenação entre as equipes relevantes. Essa pessoa supervisiona a estratégia de segurança de alto nível e estabelece uma comunicação clara sobre ela com a equipe. Este indivíduo identifica e desenvolve programas de treinamento de segurança apropriados para funcionários que seguem diretrizes e processos internos estabelecidos. O líder de segurança também monitora e cumpre continuamente as mudanças nos padrões e práticas de segurança e realiza auditorias periódicas.

Certas áreas do data center possuem diretrizes de segurança específicas adicionais que vão além do tipo básico de diretrizes. Esses incluem:

padrões de segurança elétrica para equipamentos e pessoal;

normas de segurança contra arco elétrico;

padrões de bloqueio/sinalização de energia perigosa;

limites físicos para trabalhos em sistemas elétricos, como proteção contra raios, limites de aproximação limitada e limites de aproximação restrita;

padrões ambientais e de armazenamento contra incêndio para baterias recarregáveis;

armazenamento e movimentação de combustível para backups movidos a diesel ou gasolina;

Padrões de sistemas de supressão de incêndio NFPA 75 e 76; e

Padrões de EPI para funcionários que trabalham perto de materiais perigosos, como baterias recarregáveis e sistemas HVAC.

O líder de segurança dedicado deve documentar a estratégia global e coordenar o desenvolvimento de processos e procedimentos pelas partes relevantes. No entanto, a equipe local e de TI também deve estar sempre envolvida nos esforços de documentação – essas pessoas conhecem os riscos inerentes ao seu trabalho melhor do que ninguém.