Tendências do mercado de TI no Brasil em 2023

Bem-vindos a um novo ano, que começa com grandes mudanças no Brasil. Não apenas por causa da troca de governo, mas também porque é o primeiro ano pós-pandêmico, onde a indústria e os serviços consolidam os investimentos feitos nos anos anteriores, e que promete dar continuidade ao que se tem visto desde 2020: o público cada vez mais aceitando novas tecnologias em suas vidas e empresas focadas na otimização de custos e automação de serviços.

Inteligência artificial, chatbots, ferramentas de comércio on-line, conectividade, inteligência artificial aliada à internet das coisas (IoT), Plataformas as a Service (PaaS) e investimento em nuvem são apenas algumas das tecnologias que verão um alto crescimento ao longo do ano, e que certamente vão gerar, além de uma nova cultura, um alto impacto econômico em todas as áreas da sociedade.

Maior produtividade 2022 foi um passeio de montanha-russa no mercado de TI, com avanços significativos em automação –o que ajudou a aumentar a produtividade e reduzir custos, mas infelizmente também custou alguns empregos. Em 2023, essa dinâmica deve se manter e exigirá a adoção de processos mais eficientes que equilibram as atividades automáticas juntamente com a participação humana.

Para onde vão os dados A privacidade continuará sendo um dos elementos-chave a se monitorar e fiscalizar este ano. Os inúmeros casos de intrusão dos últimos meses nos sistemas de segurança de grandes empresas e até mesmo do governo abriram um mau precedente, e os usuários estão agora mais conscientes do valor de seus dados. Isto levou a uma mudança na forma como as corporações utilizam as informações dos usuários e afetou múltiplas organizações, em especial as que dependiam de dados obtidos em redes sociais ou bancos de dados para afinar seus próprios algoritmos de segmentação. Em 2023, estas empresas permanecerão sob escrutínio constante, e isso pode afetar os empreendimentos que desenvolvem ferramentas de inteligência artificial (IA) e aprendizagem de máquinas (ML), que terão que recorrer a formas criativas e mais legais de obter informações.

e-Commerce através de redes sociais Hoje ninguém dúvida do poder do e-Commerce e, em 2023, é esperado que este tipo de operação aumente e expanda através de mercados e redes sociais, duas categorias que vêm ganhando cada vez mais espaço. As vendas no mercado são aquelas feitas em plataformas que abrigam diferentes vendedores. Com elas é possível comprar vários tipos de itens de várias lojas ou pessoas –alguns exemplos são Mercado Livre, Magazine Luiza e Amazon. Com relação às redes sociais, já foram realizados testes para realizar vendas diretas nas redes Instagram e WhatsApp.

Chatbots A integração de chatbot estará cada vez mais presente ao longo deste ano, e as projeções são animadoras para o futuro. De acordo com um artigo publicado pela Juniper Research, o número de mensagens em tempo real com chatbots passará de 3,5 bilhões em 2022 para 9,5 bilhões em 2026. A projeção é uma forte indicação de como o público aceitou esta tecnologia, e o próximo passo é a implementação da busca por voz. Até 2023, espera-se que o número de pessoas usando assistentes de voz chegue 8 bilhões, ajudando a acelerar sua implementação em sistemas inteligentes como Amazon Echo ou Google Home.

Inteligência artificial adaptativa A inteligência artificial é uma tecnologia relativamente recente, mas nos últimos anos tem se tornado cada vez mais presente no universo empresarial. Atualmente, podemos observar esta tecnologia mais presente no setor de varejo. Dois exemplos são os provadores inteligentes, que recomendam roupas de acordo com os gostos e tamanhos dos clientes; e o Customer Relationship Management (CRM). Entretanto, em 2023, a IA se apresentará como uma forte tendência para o ambiente corporativo, desta vez com um sistema um pouco mais sofisticado que utiliza a adaptabilidade. Ao contrário dos sistemas tradicionais de inteligência artificial, a IA adaptativa tem a capacidade de rever seu próprio código e ajustar as mudanças necessárias que eram desconhecidas em sua criação. De acordo com a pesquisa Top Strategic Technology Trends 2023, do Gartner, "os sistemas de inteligência artificial adaptativa visam treinar continuamente modelos e aprender em tempo de execução e ambientes de desenvolvimento com base em novos dados para se adaptar rapidamente às mudanças nas circunstâncias do mundo real que não foram previstas ou disponíveis durante o desenvolvimento inicial". A pesquisa prevê ainda que as empresas que adotarem este novo modelo de inteligência artificial adaptativa atingirão uma melhoria de 50% nos resultados em termos de adoção, objetivos comerciais e aceitação do usuário até 2026. Além disso, elas terão uma melhor estrutura relacionada à gestão de governança, confiabilidade, justiça, eficácia e privacidade.

AIoT (Inteligência artificial das coisas) Outro ramo da inteligência artificial que terá grande potencial este ano é a internet das coisas. Conhecida como AIoT (AI + IoT), ela consiste em dispositivos IoT com IA habilitados para interagir com diferentes formatos e situações tecnológicas e aprender com a rede de maneira a adaptar o seu desempenho e dosar recursos computacionais e energéticos conforme a necessidade. Seu potencial é enorme em setores como o agronegócio, sistemas de monitoramento, segurança e até mesmo mobilidade, dentro do conceito de cidades inteligentes.

Plataformas as a Service (PaaS) As “Plataformas oferecidas como Serviço” (PaaS) são outro elemento que compõe o quadro da evolução do setor de telecomunicações, pois estão presentes em praticamente tudo –elas são as bases para os mais diversos ecossistemas, substituindo um mundo de “protocolos fechados e concentração informacional”, que por anos dominaram as arquiteturas de TI (e de OT). As soluções PaaS ainda apresentam um custo elevado e não são acessíveis para todos os níveis. Porém esse cenário deve mudar aos poucos, à medida que empresas especializadas passarem a fornecer o serviço de plataforma para pequenos negócios. Esse modelo de monetização deve evoluir de forma que essas empresas atuem como brokers de plataformas maiores e mais pesadas.