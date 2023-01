Como a inovação pode acelerar os negócios em 2023?

Diversas companhias ao redor do mundo vêm enfrentando desafios para se adaptar à era tecnológica: de um lado buscam automatização, informação para tomada de decisão e estratégias para melhorar a experiência de seus clientes, enquanto do outro estão preocupadas com a segurança cibernética e a complexidade de organizar todos os dados.

Olhando para 2023 a partir desse cenário, será possível observar tendências de intensificação do uso de tecnologias já maduras como cloud computing, diversas soluções de cibersegurança e iPaaS, buscando melhorar a gestão de dados e trazer mais eficiência operacional.

O investimento em transformação digital seguirá crescendo a uma taxa anual de 15,5% até 2023, de acordo com uma pesquisa realizada pela IDC. Enquanto que segurança e gerenciamento de riscos, estratégias de aplicações e integrações, e infraestrutura e operações, também serão prioridades das empresas, segundo dados do Gartner.

Para além disso, ainda podemos incluir tecnologias que vêm sendo desenvolvidas e discutidas, porém ainda não atingiram maturidade suficiente para encontrarem seu lugar definido em empresas, como o metaverso. De acordo com pesquisa da Gartner sobre as 10 principais previsões estratégicas para 2023 e próximos anos, até 2027, os espaços de trabalho totalmente virtuais representarão 30% do crescimento do investimento das empresas em tecnologias através do Metaverso, oferecendo uma nova experiência de escritório.

Indo além com tecnologias já conhecidas e que podem colaborar para a expansão dos negócios, temos a inteligência artificial (IA), que vem sendo cada vez mais abordada, porém, precisa de mais aprofundamento e desenvolvimento para que, de fato, faça parte da realidade das entregas das empresas, oferecendo benefícios para os clientes e para as próprias organizações que podem se beneficiar com seus resultados.

Todas as tecnologias acima citadas, quando aplicadas de forma consistente, convergem para melhorar a oferta de novas experiências a colaboradores, parceiros e clientes e a oferecer melhores resultados a partir do aperfeiçoamento da análise de dados para as melhores tomadas de decisão.

A partir disso, podemos notar quão necessário é abraçar as oportunidades que a tecnologia oferece.

Avanços tecnológicos

As tendências de tecnologia para 2023 impactarão as estratégias corporativas nos próximos anos, permitindo que as organizações consolidem suas prioridades de negócio. Entre os principais recursos que ganharão cada vez mais força estão cloud computing, cibersegurança e gerenciamento de dados.

A utilização do cloud computing apoia as empresas a serem mais rápidas e eficientes no dia a dia, ao mesmo tempo que reduzem custos. Assim, a expectativa é que as companhias migrem para a nuvem, aplicando os mais altos níveis de proteções de segurança cibernética, conectando aplicações e dados para que possam fazer a diferença em seus negócios e de seus clientes.

Não à toa a palavra cibersegurança está em todas as previsões de tendências para os próximos anos. As tentativas de ataques hackers no Brasil cresceram 94% no primeiro semestre deste ano, conforme indica a pesquisa “NSFOCUS Global Threat Hunting System”. Ataques estes que, inclusive, vêm evoluindo com o passar dos anos, como é o caso do RaaS (Ransomware-as-a-Service), que é a venda de ataques cibernéticos na Dark Web.

Embora essas abordagens criminosas tenham intensificado a corrida pela criação de sistemas e ambientes tecnológicos mais seguros e protegidos, a maturidade de segurança cibernética em muitos países, como o Brasil, está em pleno desenvolvimento, o que deixa as companhias mais suscetíveis aos ataques e a incidentes de segurança. Com isso, e além das novas regulamentações de privacidade que os governos vêm adotando, a cibersegurança ganhará ainda mais relevância.

Com o aumento no uso da nuvem por todas as empresas, os hackers também se aperfeiçoam. Por isso, um dos pontos principais para o próximo ano é não apenas contar com equipamentos confiáveis mas, principalmente, ter a consciência de que sem uma equipe especializada a segurança digital não funciona.

Não menos importante, a análise e gestão de dados serão diferenciais para o crescimento das empresas no mercado. Aqui temos dois pontos que merecem destaque. O primeiro é que o uso de dados precisa ser feito de forma macro, micro, em tempo real, operacional, cíclica, estratégica, tática e operacional. É pela união de todas elas que é possível melhorar os resultados de todos os tipos de decisões. Sem dados não há embasamento e, sem eles, tudo vira um risco que se corre.

O segundo ponto é a necessidade de ampliar a visão sobre seu uso, empresas que aprendem a usar os dados de diversas maneiras, conseguem tomar decisões de negócios mais inteligentes. Isso é resultado de encontrar um modelo de decisão, que inclui técnicas diversas que geram insights capazes de ajudar nas melhores ações a serem tomadas.

Assim, do ponto de vista de inteligência de negócios, a tendência é que as empresas direcionem seus investimentos tecnológicos com foco em eficiência e redução de custos operacionais, a fim de ampliarem a sua competitividade. Uma coisa é fato, agilidade na área tecnológica e constante aperfeiçoamento irão ditar a forma como as empresas se integram e seguem seus esforços rumo às mudanças tecnológicas.

E vale reforçar que apenas a aquisição de soluções não é o suficiente para atender as demandas emergentes. Faz-se necessário o apoio de profissionais especializados para a orientação sobre como operar e configurar da maneira correta as ferramentas para que os resultados sejam positivos.