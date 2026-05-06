IA e análise preditiva elevam eficiência operacional e reduzem evasão no ensino superior

A evasão no Ensino a Distância (EAD) na rede privada atingiu o patamar crítico de 64,1%, segundo o Mapa do Ensino Superior 2025 do Semesp. Para as Instituições de Ensino Superior (IES), o desafio não é apenas atrair novos alunos, mas garantir a sustentabilidade financeira por meio da retenção. Nesse cenário, o uso de estratégias baseadas em inteligência artificial (IA) e análise preditiva surge como um dos principais aliados da gestão, com potencial para elevar a eficiência operacional em até 35% ao otimizar processos e mitigar riscos de abandono.

O grande benefício do uso da IA no setor educacional está na capacidade de antecipar problemas antes que eles se tornem irreversíveis. Ao integrar dados acadêmicos, financeiros e comportamentais, as instituições deixam de atuar de forma puramente reativa e passam a tomar decisões orientadas por dados.

Segundo Marcos Brum, vice-presidente de Negócios e Tecnologia da Softtek Brasil, a tecnologia permite atacar a raiz da evasão ao oferecer uma visão consolidada do aluno. “O diferencial está em transformar dados dispersos em inteligência acionável. A partir dessa base, é possível criar e treinar modelos preditivos sob medida, capazes de identificar padrões de risco de forma precoce e orientar ações personalizadas, um desafio crítico para grupos que operam com centenas de milhares de alunos”, explica o executivo.

Essa abordagem permite que as IES desenvolvam modelos analíticos alinhados à sua realidade operacional e ao perfil dos seus estudantes, sinalizando indícios de desengajamento ou riscos de inadimplência muito antes de um pedido formal de trancamento de matrícula. Com isso, a intervenção humana ocorre no momento certo, de forma mais precisa e eficiente.

Automação a serviço do acolhimento Além da retenção, a modernização tecnológica gera ganhos diretos de produtividade para as equipes. A automação de tarefas repetitivas no ciclo de TI e nos processos acadêmicos, como classificação de chamados, tratamento de incidentes e monitoramento de sistemas, reduz significativamente o esforço operacional. Mais do que economia de recursos, o principal benefício é a liberação de capital humano. Com a plataforma FRIDA, por exemplo, a Softtek assume a carga operacional e burocrática, permitindo que equipes docentes e administrativas foquem no que a tecnologia ainda não substitui: o acolhimento pedagógico e o acompanhamento próximo da jornada do estudante.