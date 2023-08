Benefícios dos serviços gerenciados de impressão para empresas brasileiras

Inteligência artificial, automação, trabalho híbrido e segurança cibernética, entre outras tecnologias, são as principais tendências que estão sendo implementadas por grandes empresas em todo o mundo para enfrentar os desafios impostos por um cenário complexo resultante de situações sanitárias, políticas e econômicas. Diante desse cenário, todos os tipos e tamanhos de empresas podem ter acesso a soluções e ferramentas para serem competitivas.

A transformação digital permite uma maior coleta de dados que são transformados em informações para melhorar as operações de negócios, ou seja, ao otimizar o uso de dados, as empresas ficam muito mais disponíveis e próximas de seus clientes, por exemplo, como indica a pesquisa Transformação Digital para MPMEs, encomendada pela Microsoft, em que 35% das PMEs consultadas no Brasil tiveram uma melhora na tomada de decisões graças aos dados.

Por outra parte, e segundo dados da CEPAL, na América Latina, as empresas locais são um componente fundamental do tecido produtivo da região: elas representam cerca de 99% do número total de empresas e empregam cerca de 67% do número total de trabalhadores.

É por isso que as tecnologias e soluções para aumentar a produtividade, os fluxos de trabalho e a segurança devem ser desenhadas para oferecer performance, de modo que os responsáveis pelas organizações não precisem gastar muito tempo pensando em soluções, e, em vez disso, concentrem seu tempo no crescimento dos negócios.

Essa é a filosofia por trás de tudo o que a Xerox faz, desde suas impressoras e o software que impulsiona seu trabalho, até os serviços gerenciados.