Equipamentos recondicionados são uma opção para empresas da América Latina

Com o dinamismo das artes gráficas na região, uma das estratégias em expansão é o mercado de equipamentos remanufaturados ou recondicionados, que são recolocados no mercado por um preço mais baixo e que também oferecem as garantias do fabricante e serviços adicionais.

A atividade de compra e venda de produtos usados pode ter diferentes origens, e o desafio dessas práticas é a rastreabilidade de cada produto para garantir seu funcionamento correto, durabilidade ou conformidade com os padrões de qualidade e legalidade que protegem os usuários finais.

Esse mercado representa oportunidades para fabricantes, canais de distribuição e usuários. A crescente atividade em diferentes áreas da região popularizou a comercialização de equipamentos com um segundo ciclo de vida.

Bernard Martins, diretor comercial da Tinsei no Brasil e parceiro da Xerox, menciona que o mercado brasileiro vem manifestando um grande interesse por equipamentos remanufaturados. Particularmente, desde 2021, foi relatado que, dos 11.855 dispositivos A3 no mercado, cerca de 65% eram dispositivos recondicionados. Até o momento, em 2023, a Xerox colocou cerca de 1.400 dispositivos remanufaturados no mercado brasileiro.

Ismael Barragán, diretor de Processo Logístico e Qualidade da Xerox na América Latina, afirma que essa situação oferece a possibilidade de acessar produtos de alta qualidade a preços competitivos, mais é importante entender como esse mercado funciona para identificar os desafios e oferecer soluções aos usuários. “Queremos dar segurança aos nossos clientes, oferecer equipamentos mais acessíveis, que funcionem de forma eficiente e segura, que sejam compatíveis com toners e acessórios de qualidade e que possuam o suporte e a certificação de equipamentos sustentáveis que ajudem empresas, pequenos negócios ou empreendimentos a reduzir sua pegada de carbono”, disse Barragán.

Em relação aos equipamentos disponíveis, o diretivo da Xerox destaca que, no catálogo de equipamentos recondicionados, a maior parte é de equipamentos coloridos. Dentre eles, destaca-se o modelo A3, ideal para serigrafia e para o setor publicitário. Nos equipamentos menores, destaca-se o C70, no qual podem ser instalados acessórios adicionais para obter cores como dourado, prateado e tons transparentes para impressões com acabamento superior. Em preto e branco, destacam-se os modelos de alta velocidade D125, D110 e Nuvera.